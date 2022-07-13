Минобороны России откроет в Мариуполе многофункциональный медцентр
Минобороны России откроет в Мариуполе многофункциональный медцентр в ноябре
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. На дальнем плане - территория металлургического комбината "Азовсталь"
Вид с водонапорной башни на Соборную улицу в Мариуполе. На дальнем плане - территория металлургического комбината "Азовсталь". Архивное фото
МАРИУПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны РФ, заработает в ноябре, по словам руководителя военно-строительного объекта Алексея Красовитова, он будет оснащен новейшим оборудованием.
"В данный момент ведется строительство многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест. Здесь будет диагностическое отделение, реанимация на десять мест. Общая площадь объекта составляет 5 150 квадратных метров. Начало строительства - 14 июня, срок сдачи - в ноябре... Здесь будет новейшее медицинское оборудование", - сказал руководитель проекта в среду участникам пресс-тура, организованного Министерством обороны России.
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Как сообщил Красовитов, в строительстве участвуют 220 сотрудников, среди которых в основном россияне, но есть и мариупольцы. "В Мариуполе это первый такой объект", - указал руководитель проекта.
Он добавил, что планируется возвести 12 подобного рода объектов, в том числе трехэтажный морфологический центр. "Медики будут работать как из России, так и из Мариуполя", - уточнил Красовитов.