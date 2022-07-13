https://ria.ru/20220713/mariupol-1802265396.html

Минобороны России откроет в Мариуполе многофункциональный медцентр

Минобороны России откроет в Мариуполе многофункциональный медцентр - РИА Новости, 13.07.2022

Минобороны России откроет в Мариуполе многофункциональный медцентр

Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны РФ, заработает в ноябре, по словам руководителя военно-строительного объекта РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T18:19

2022-07-13T18:19

2022-07-13T18:19

россия

мариуполь

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МАРИУПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Первый многофункциональный медицинский центр, который строит в Мариуполе Минобороны РФ, заработает в ноябре, по словам руководителя военно-строительного объекта Алексея Красовитова, он будет оснащен новейшим оборудованием."В данный момент ведется строительство многофункционального медицинского центра на 60 койко-мест. Здесь будет диагностическое отделение, реанимация на десять мест. Общая площадь объекта составляет 5 150 квадратных метров. Начало строительства - 14 июня, срок сдачи - в ноябре... Здесь будет новейшее медицинское оборудование", - сказал руководитель проекта в среду участникам пресс-тура, организованного Министерством обороны России.Как сообщил Красовитов, в строительстве участвуют 220 сотрудников, среди которых в основном россияне, но есть и мариупольцы. "В Мариуполе это первый такой объект", - указал руководитель проекта.Он добавил, что планируется возвести 12 подобного рода объектов, в том числе трехэтажный морфологический центр. "Медики будут работать как из России, так и из Мариуполя", - уточнил Красовитов.

https://ria.ru/20220711/mariupol-1801763181.html

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