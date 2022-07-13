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Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.07.2022
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Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.07.2022
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
"Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:57
2022-07-13T15:02
политика
денис мантуров
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме Геннадий Семигин."Фракция будет поддерживать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
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политика, денис мантуров, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:57 13.07.2022 (обновлено: 15:02 13.07.2022)
 
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

"Справедливая Россия — За правду" поддержит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме Геннадий Семигин.
"Фракция будет поддерживать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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ПолитикаДенис МантуровРоссияГосдума РФПартия "Справедливая Россия - за правду"Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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