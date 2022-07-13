https://ria.ru/20220713/manturov-1802202702.html
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.07.2022
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
"Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:57
2022-07-13T14:57
2022-07-13T15:02
политика
денис мантуров
россия
госдума рф
партия "справедливая россия - за правду"
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ce174ec28e06c71e0c561a125113f79d.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме Геннадий Семигин."Фракция будет поддерживать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".
https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/03/1748483984_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_c5d96751b1e8ac5d8b3fcabf302b1499.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, денис мантуров, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
14:57 13.07.2022 (обновлено: 15:02 13.07.2022)
Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера
"Справедливая Россия — За правду" поддержит кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера