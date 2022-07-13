https://ria.ru/20220713/manturov-1802202702.html

Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера - РИА Новости, 13.07.2022

Эсеры поддержат кандидатуру Мантурова на пост вице-премьера

"Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:57

2022-07-13T14:57

2022-07-13T15:02

политика

денис мантуров

россия

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. "Справедливая Россия - За правду" поддержит кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера, сообщил РИА Новости первый замруководителя фракции в Госдуме Геннадий Семигин."Фракция будет поддерживать", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении числа заместителей премьер-министра РФ с 10 до 11, новый вице-премьер совмещает должность с постом министра промышленности и торговли. Премьер России Михаил Мишустин внес в Госдуму кандидатуру Дениса Мантурова на соответствующую должность. СМИ со ссылкой на источники писали, что вице-премьер Юрий Борисов якобы может покинуть пост и занять должность главы "Роскосмоса".

https://ria.ru/20220713/pravitelstvo-1802166572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, денис мантуров, россия, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду", министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)