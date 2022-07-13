Рейтинг@Mail.ru
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/makron-1802277678.html
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной - РИА Новости, 13.07.2022
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:14
2022-07-13T19:14
в мире
франция
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:3054:1718_1920x0_80_0_0_48ecd540a726c703b6239c35fdfab639.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной, свидетельствует опрос компании Elabe для телеканала BFMTV.Как сообщает телеканал, число опрошенных, поддерживающих политику Макрона, по сравнению с октябрем 2021 года сократилось на десять процентных пунктов."Еще одна плохая новость для главы государства заключается в том, что его имидж значительно ухудшился по сравнению с нашим предыдущим опросом в начале марта, через две недели после начала конфликта на Украине", - говорится в материале.В то время Макрон пользовался явным "эффектом сплочения вокруг флага", который не продлился слишком долго, отмечает BFMTV. Теперь большинство французов воспринимают его как авторитарную (73%, плюс 7 процентных пункта), высокомерную (70%, +7) и вызывающую тревогу (58%, +11) личность.Опрос проходил 12-13 июля онлайн, в нем принял участие 1002 жителя континентальной Франции старше 18 лет.
https://ria.ru/20220703/freksit-1799943226.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798690819_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6f7a89594617683c882cccb778cec08f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, эммануэль макрон
19:14 13.07.2022
 
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной

Опрос показал, что 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной, свидетельствует опрос компании Elabe для телеканала BFMTV.
Как сообщает телеканал, число опрошенных, поддерживающих политику Макрона, по сравнению с октябрем 2021 года сократилось на десять процентных пунктов.
"Еще одна плохая новость для главы государства заключается в том, что его имидж значительно ухудшился по сравнению с нашим предыдущим опросом в начале марта, через две недели после начала конфликта на Украине", - говорится в материале.
В то время Макрон пользовался явным "эффектом сплочения вокруг флага", который не продлился слишком долго, отмечает BFMTV. Теперь большинство французов воспринимают его как авторитарную (73%, плюс 7 процентных пункта), высокомерную (70%, +7) и вызывающую тревогу (58%, +11) личность.
Опрос проходил 12-13 июля онлайн, в нем принял участие 1002 жителя континентальной Франции старше 18 лет.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 03.07.2022
3 июля, 18:28
Express: французы думают о выходе из ЕС после провала Макрона на выборах
 
В миреФранцияЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала