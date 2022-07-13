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Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной - РИА Новости, 13.07.2022
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:14
2022-07-13T19:14
2022-07-13T19:14
в мире
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной, свидетельствует опрос компании Elabe для телеканала BFMTV.Как сообщает телеканал, число опрошенных, поддерживающих политику Макрона, по сравнению с октябрем 2021 года сократилось на десять процентных пунктов."Еще одна плохая новость для главы государства заключается в том, что его имидж значительно ухудшился по сравнению с нашим предыдущим опросом в начале марта, через две недели после начала конфликта на Украине", - говорится в материале.В то время Макрон пользовался явным "эффектом сплочения вокруг флага", который не продлился слишком долго, отмечает BFMTV. Теперь большинство французов воспринимают его как авторитарную (73%, плюс 7 процентных пункта), высокомерную (70%, +7) и вызывающую тревогу (58%, +11) личность.Опрос проходил 12-13 июля онлайн, в нем принял участие 1002 жителя континентальной Франции старше 18 лет.
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в мире, франция, эммануэль макрон
Опрос: 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
Опрос показал, что 12 процентов французов считают политику Макрона удовлетворительной
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Только 12% процентов французов считают политику президента страны Эммануэля Макрона, переизбравшегося в апреле на второй срок, удовлетворительной, свидетельствует
опрос компании Elabe для телеканала BFMTV.
Как сообщает телеканал, число опрошенных, поддерживающих политику Макрона, по сравнению с октябрем 2021 года сократилось на десять процентных пунктов.
"Еще одна плохая новость для главы государства заключается в том, что его имидж значительно ухудшился по сравнению с нашим предыдущим опросом в начале марта, через две недели после начала конфликта на Украине", - говорится в материале.
В то время Макрон пользовался явным "эффектом сплочения вокруг флага", который не продлился слишком долго, отмечает BFMTV. Теперь большинство французов воспринимают его как авторитарную (73%, плюс 7 процентных пункта), высокомерную (70%, +7) и вызывающую тревогу (58%, +11) личность.
Опрос проходил 12-13 июля онлайн, в нем принял участие 1002 жителя континентальной Франции старше 18 лет.