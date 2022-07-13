Рейтинг@Mail.ru
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802155977.html
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS - РИА Новости, 13.07.2022
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS
Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:16
2022-07-13T12:22
специальная военная операция на украине
в мире
алексей арестович
андрей марочко
родион мирошник
луганская народная республика
луганск
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_0:70:3071:1797_1920x0_80_0_0_ec642999344e12292326280d80595bb1.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua"."Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", - сообщает издание.Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS.Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесён "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.
https://ria.ru/20220712/terakt-1801867012.html
луганская народная республика
луганск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601198949_401:0:3010:1957_1920x0_80_0_0_73df79455ff7b3f9661f65fee6e27322.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, алексей арестович , андрей марочко, родион мирошник, луганская народная республика, луганск, россия, ситуация в днр и лнр
12:16 13.07.2022 (обновлено: 12:22 13.07.2022)
 
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS

Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что ВСУ атаковали Луганск из HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince Bisard
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", - сообщает издание.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS.
Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесён "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Кадр из видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 10:02Специальная военная операция на Украине
Власти Новой Каховки назвали удар ВСУ по городу терактом
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлексей АрестовичАндрей МарочкоРодион МирошникЛуганская Народная РеспубликаЛуганскРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала