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В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS

В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS - РИА Новости, 13.07.2022

В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS

Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:16

2022-07-13T12:16

2022-07-13T12:22

специальная военная операция на украине

в мире

алексей арестович

андрей марочко

родион мирошник

луганская народная республика

луганск

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua"."Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", - сообщает издание.Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS.Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесён "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.

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