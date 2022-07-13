12:16 13.07.2022 (обновлено: 12:22 13.07.2022)
В Киеве заявили, что ударили по Луганску из HIMARS
Советник главы офиса Зеленского Арестович заявил, что ВСУ атаковали Луганск из HIMARS
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Quince BisardАмериканская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS
Американская высокомобильная ракетно-артиллерийская система оперативно-тактического назначения HIMARS. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с применением американской РСЗО HIMARS, сообщает в среду украинское интернет-издание "Страна.ua".
"Советник главы офиса президента Алексей Арестович подтвердил удар по Луганску. По его словам, использовалась система HIMARS", - сообщает издание.
Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ночью нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в 23.35 во вторник обстреляли Луганск, выпустив девять ракет из американских РСЗО HIMARS.
Позднее глава представительства ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что удар по Луганску, вероятно, был нанесён "Точкой-У" с позиций украинских войск в районе города Часов Яр, ни одна из украинских ракет до столицы не долетела, но взрывы и возгорания зафиксированы в районе трех населенных пунктов.