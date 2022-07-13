01:27 13.07.2022 (обновлено: 09:01 13.07.2022)
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко
Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске
Обломки ракеты. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан", — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Марочко также сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры столицы ЛНР Луганску. <...> Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами", — заявил офицер.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска. Как передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.