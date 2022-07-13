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ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко - РИА Новости, 13.07.2022
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко
Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T01:27
2022-07-13T09:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан", — написал Марочко в своем Telegram-канале.Марочко также сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска. Как передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.
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в мире, украина, луганская народная республика
01:27 13.07.2022 (обновлено: 09:01 13.07.2022)
 
ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко

Офицер Народной милиции ЛНР Марочко: ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске

© РИА НовостиОбломки ракеты
Обломки ракеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Обломки ракеты. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан", — написал Марочко в своем Telegram-канале.
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Марочко также сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.

"ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) на протяжении длительного времени пытались нанести удары по критически важным объектам гражданской инфраструктуры столицы ЛНР Луганску. <...> Несмотря на то что несколько украинских ракет достигло цели, небо над Луганском контролируется резервными силами", — заявил офицер.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска. Как передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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