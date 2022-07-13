https://ria.ru/20220713/lugansk-1802091574.html

ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко

ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко - РИА Новости, 13.07.2022

ВСУ нанесли удар по военной части ПВО в Луганске, заявил Марочко

Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T01:27

2022-07-13T01:27

2022-07-13T09:01

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 13 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность Луганска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) нанесли массированный удар по военной части ПВО, которая обеспечивает безопасность города Луганск. На данный момент предприняты все меры для обеспечения безопасности мирных граждан", — написал Марочко в своем Telegram-канале.Марочко также сообщил, что несколько украинских ракет при обстреле Луганска достигли цели, в настоящее время небо над городом контролируется резервными силами.Ранее корреспондент РИА Новости сообщал с места событий, что как минимум четыре зенитные ракеты были запущены по воздушным целям к западу от Луганска. Как передает Telegram-канал "Луганскинформцентр", ракета "Точка-У", по предварительным данным, сбита над Луганском.

https://ria.ru/20220712/obstrel-1802055472.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, луганская народная республика