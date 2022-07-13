https://ria.ru/20220713/lnr-1802214317.html

ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска

ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска - РИА Новости, 13.07.2022

ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска

Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:23

2022-07-13T15:23

2022-07-13T18:36

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артемовский

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 24" помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев."За последний месяц Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы, и один из этих полигонов — под Александровкой — вчера в 23:30 подвергся ракетному удару", — сказал Киселев.По информации луганских силовиков, удар был нанесен из района между Артемовском и Соледаром."Были удары РСЗО HIMARS, но это не основное. Основная задача была — поразить наши склады, и это, к сожалению, получилось. Получилось, потому что была использована Точка-У", — добавил Киселев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220712/ukraina-1801791167.html

украина

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в мире, украина, артемовский