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ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска - РИА Новости, 13.07.2022
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ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска - РИА Новости, 13.07.2022
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска
Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:23
2022-07-13T18:36
в мире
украина
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 24" помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев."За последний месяц Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы, и один из этих полигонов — под Александровкой — вчера в 23:30 подвергся ракетному удару", — сказал Киселев.По информации луганских силовиков, удар был нанесен из района между Артемовском и Соледаром."Были удары РСЗО HIMARS, но это не основное. Основная задача была — поразить наши склады, и это, к сожалению, получилось. Получилось, потому что была использована Точка-У", — добавил Киселев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, артемовский
15:23 13.07.2022 (обновлено: 18:36 13.07.2022)
 
ВСУ нанесли удар "Точкой-У" по полигону боеприпасов в пригороде Луганска

Помощник главы МВД ЛНР Киселев заявил об ударе ВСУ по полигону боеприпасов под Луганском

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда
Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-миллиметрового снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Украинские ракетчики нанесли удар ракетой "Точка-У" по полигону с боеприпасами в Александровке — пригороде Луганска, сообщил в среду в эфире телеканала "Россия 24" помощник министра внутренних дел Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.
"За последний месяц Украина не прекращает обстрел мирных городов, где у нас нет воинских подразделений, но есть складские подразделения, охранение складов, охранение материальной базы, и один из этих полигонов — под Александровкой — вчера в 23:30 подвергся ракетному удару", — сказал Киселев.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
По информации луганских силовиков, удар был нанесен из района между Артемовском и Соледаром.
"Были удары РСЗО HIMARS, но это не основное. Основная задача была — поразить наши склады, и это, к сожалению, получилось. Получилось, потому что была использована Точка-У", — добавил Киселев.
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