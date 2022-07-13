https://ria.ru/20220713/likhoradka-1802120737.html
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 13.07.2022
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
Первый случай заболевания в 2022 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:59
2022-07-13T09:59
2022-07-13T09:59
россия
общество
здоровье - общество
волгоградская область
городищенский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания в 2022 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации первого случая заболевания лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области ", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.По данным ведомства, лихорадкой заболел житель Городищенского района.Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, источником инфекции являются птицы: водные или кормящиеся на земле (голуби, вороны). Переносчиками вируса к человеку являются комары. Заболевание протекает с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием серозного менингита и воспалением тканей головного мозга. Одним из факторов активизации природного очага заболевания является установившаяся высокая среднесуточная температура воздуха.
https://ria.ru/20220707/ku-1801052385.html
россия
волгоградская область
городищенский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, здоровье - общество, волгоградская область, городищенский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
В Волгоградской области зарегистрировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила