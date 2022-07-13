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Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 13.07.2022
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Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила - РИА Новости, 13.07.2022
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила
Первый случай заболевания в 2022 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:59
2022-07-13T09:59
россия
общество
здоровье - общество
волгоградская область
городищенский район
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания в 2022 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора."Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации первого случая заболевания лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области ", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.По данным ведомства, лихорадкой заболел житель Городищенского района.Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, источником инфекции являются птицы: водные или кормящиеся на земле (голуби, вороны). Переносчиками вируса к человеку являются комары. Заболевание протекает с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием серозного менингита и воспалением тканей головного мозга. Одним из факторов активизации природного очага заболевания является установившаяся высокая среднесуточная температура воздуха.
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россия
волгоградская область
городищенский район
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россия, общество, здоровье - общество, волгоградская область, городищенский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
09:59 13.07.2022
 
Житель Волгоградской области заболел лихорадкой Западного Нила

В Волгоградской области зарегистрировали случай заболевания лихорадкой Западного Нила

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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ВОЛГОГРАД, 13 июл – РИА Новости. Первый случай заболевания в 2022 году лихорадкой Западного Нила зарегистрирован в Волгоградской области, сообщает в среду региональное управление Роспотребнадзора.
"Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о регистрации первого случая заболевания лихорадкой Западного Нила на территории Волгоградской области ", - говорится в сообщении Роспотребнадзора.
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По данным ведомства, лихорадкой заболел житель Городищенского района.
Лихорадка Западного Нила - вирусное заболевание, источником инфекции являются птицы: водные или кормящиеся на земле (голуби, вороны). Переносчиками вируса к человеку являются комары. Заболевание протекает с симптомами общей интоксикации, головными и мышечными болями, сыпью, в тяжелых случаях - с развитием серозного менингита и воспалением тканей головного мозга. Одним из факторов активизации природного очага заболевания является установившаяся высокая среднесуточная температура воздуха.
 
РоссияОбществоЗдоровье - ОбществоВолгоградская областьГородищенский районФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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