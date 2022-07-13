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Белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220713/lager-1802135169.html
Белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году
Белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году - РИА Новости, 13.07.2022
Белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году
Демонтажные работы завершаются в белгородском санатории "Бригантина" в Евпатории, завозятся стройматериалы, и уже в 2023 году строители планируют сдать лагерь... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:05
2022-07-13T11:05
белгородская область
общество
вячеслав гладков
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Демонтажные работы завершаются в белгородском санатории "Бригантина" в Евпатории, завозятся стройматериалы, и уже в 2023 году строители планируют сдать лагерь после капитального ремонта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."Видел по фотоотчётам, как завозятся материалы, начинают проводиться кровельные работы. Поэтому надеюсь, что в 2023 году строители порадуют детей Белгородской области и сдадут лагерь, который будет работать круглогодично", – отметил Гладков.Он сообщил, что на объекте завершают демонтаж, работы выполнены на 75%. Параллельно строители приступили к кладке перегородок, штукатурке стен, монтажу электрики. На объекте ежедневно трудятся не менее 150 специалистов республики Крым.Лагерный комплекс состоит из шести корпусов: главного, двух лечебных, двух спальных и школы. На территории расположены концертная площадка и летний кинотеатр, верёвочный парк, скалодром, ботанический сад, обсерватория, тренажёрный комплекс, стенд для стрельбы из лука, площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также у санатория оборудован собственный пляж.Как сообщили в министерстве строительства региона, в рамках капитального ремонта в корпусах будет отремонтирована кровля, фасад, оконные и дверные блоки, заменены внутренние инженерные сети, обновлена внутренняя отделка помещений. Также планируется благоустроить территорию: появятся тротуары и проезды из плитки, газоны с автоматической системой полива, деревья и кустарники, будут установлены современные детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также отремонтированы наружные инженерные сети."Завершить капительный ремонт учреждения планируется в 2023 году. На эти цели по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова из регионального бюджета выделено 2 миллиарда рублей", - отметили в правительстве области.
https://ria.ru/20220711/belgorod-1801696511.html
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общество, вячеслав гладков, белгородская область
11:05 13.07.2022
 
Белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году

Губернатор Гладков: белгородский детский лагерь в Крыму планируется сдать в 2023 году

© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкАвтобус с детьми
Автобус с детьми - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Демонтажные работы завершаются в белгородском санатории "Бригантина" в Евпатории, завозятся стройматериалы, и уже в 2023 году строители планируют сдать лагерь после капитального ремонта, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Видел по фотоотчётам, как завозятся материалы, начинают проводиться кровельные работы. Поэтому надеюсь, что в 2023 году строители порадуют детей Белгородской области и сдадут лагерь, который будет работать круглогодично", – отметил Гладков.
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Он сообщил, что на объекте завершают демонтаж, работы выполнены на 75%. Параллельно строители приступили к кладке перегородок, штукатурке стен, монтажу электрики. На объекте ежедневно трудятся не менее 150 специалистов республики Крым.
Лагерный комплекс состоит из шести корпусов: главного, двух лечебных, двух спальных и школы. На территории расположены концертная площадка и летний кинотеатр, верёвочный парк, скалодром, ботанический сад, обсерватория, тренажёрный комплекс, стенд для стрельбы из лука, площадки для игры в мини-футбол, волейбол и баскетбол. Также у санатория оборудован собственный пляж.
Как сообщили в министерстве строительства региона, в рамках капитального ремонта в корпусах будет отремонтирована кровля, фасад, оконные и дверные блоки, заменены внутренние инженерные сети, обновлена внутренняя отделка помещений. Также планируется благоустроить территорию: появятся тротуары и проезды из плитки, газоны с автоматической системой полива, деревья и кустарники, будут установлены современные детские и спортивные площадки с резиновым покрытием, а также отремонтированы наружные инженерные сети.
"Завершить капительный ремонт учреждения планируется в 2023 году. На эти цели по поручению губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова из регионального бюджета выделено 2 миллиарда рублей", - отметили в правительстве области.
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Белгородская областьОбществоВячеслав ГладковБелгородская область
 
 
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