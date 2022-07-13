https://ria.ru/20220713/kursy-1802166128.html

Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию

Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию - РИА Новости, 13.07.2022

Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию

Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:45

2022-07-13T12:45

2022-07-13T12:45

россия

общество

образование - общество

владимир путин

образовательный центр "сириус"

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук и внедрить их в программы высшего образования, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Образовательному Фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и Научно-технологическим университетом "Сириус" обеспечить разработку и реализацию на базе Научно-технологического университета "Сириус" учебных курсов (модулей), предназначенных для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук лицами, проходящими обучение по непедагогическим направлениям подготовки и специальностям высшего образования", - говорится в документе.Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 октября текущего года и до 30 июня 2023 года.Кроме этого, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Образовательным Фондом "Талант и успех" поручено обеспечить внедрение данных курсов в образовательные программы высшего образования.Также фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов РФ поручается обеспечить создание на базе ведущих общеобразовательных организаций методических центров для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования педагогических работников. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 декабря текущего года и до 1 марта 2023 года.Кроме этого, Путин поручил представить предложения о реализации на базе "Сириуса" интенсивных дополнительных профессиональных программ для руководящих работников общеобразовательных организаций и руководящих работников органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября текущего года.

https://ria.ru/20220617/magistratura-1796047633.html

https://ria.ru/20220516/lecheniya-1788718648.html

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, общество, образование - общество, владимир путин, образовательный центр "сириус", министерство просвещения россии (минпросвещения россии)