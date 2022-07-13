Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию
Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы по дополнительному педобразованию
© Фото : Сайт образовательного центра "Сириус"Торжественная церемония празднования дня федеральной территории "Сириус"
© Фото : Сайт образовательного центра "Сириус"
Торжественная церемония празднования дня федеральной территории "Сириус"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук и внедрить их в программы высшего образования, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Образовательному Фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и Научно-технологическим университетом "Сириус" обеспечить разработку и реализацию на базе Научно-технологического университета "Сириус" учебных курсов (модулей), предназначенных для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук лицами, проходящими обучение по непедагогическим направлениям подготовки и специальностям высшего образования", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 октября текущего года и до 30 июня 2023 года.
Кроме этого, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Образовательным Фондом "Талант и успех" поручено обеспечить внедрение данных курсов в образовательные программы высшего образования.
Также фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов РФ поручается обеспечить создание на базе ведущих общеобразовательных организаций методических центров для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования педагогических работников. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 декабря текущего года и до 1 марта 2023 года.
Кроме этого, Путин поручил представить предложения о реализации на базе "Сириуса" интенсивных дополнительных профессиональных программ для руководящих работников общеобразовательных организаций и руководящих работников органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября текущего года.