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Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию - РИА Новости, 13.07.2022
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Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию
Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию - РИА Новости, 13.07.2022
Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию
Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:45
2022-07-13T12:45
россия
общество
образование - общество
владимир путин
образовательный центр "сириус"
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук и внедрить их в программы высшего образования, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля."Образовательному Фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и Научно-технологическим университетом "Сириус" обеспечить разработку и реализацию на базе Научно-технологического университета "Сириус" учебных курсов (модулей), предназначенных для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук лицами, проходящими обучение по непедагогическим направлениям подготовки и специальностям высшего образования", - говорится в документе.Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 октября текущего года и до 30 июня 2023 года.Кроме этого, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Образовательным Фондом "Талант и успех" поручено обеспечить внедрение данных курсов в образовательные программы высшего образования.Также фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов РФ поручается обеспечить создание на базе ведущих общеобразовательных организаций методических центров для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования педагогических работников. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 декабря текущего года и до 1 марта 2023 года.Кроме этого, Путин поручил представить предложения о реализации на базе "Сириуса" интенсивных дополнительных профессиональных программ для руководящих работников общеобразовательных организаций и руководящих работников органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября текущего года.
https://ria.ru/20220617/magistratura-1796047633.html
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россия, общество, образование - общество, владимир путин, образовательный центр "сириус", министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
12:45 13.07.2022
 
Путин поручил создать в "Сириусе" курсы по дополнительному педобразованию

Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы по дополнительному педобразованию

© Фото : Сайт образовательного центра "Сириус"Торжественная церемония празднования дня федеральной территории "Сириус"
Торжественная церемония празднования дня федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Фото : Сайт образовательного центра "Сириус"
Торжественная церемония празднования дня федеральной территории "Сириус"
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил создать на базе "Сириуса" учебные курсы для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук и внедрить их в программы высшего образования, говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Образовательному Фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России, Минобрнауки России и Научно-технологическим университетом "Сириус" обеспечить разработку и реализацию на базе Научно-технологического университета "Сириус" учебных курсов (модулей), предназначенных для получения дополнительной квалификации в области образования и педагогических наук лицами, проходящими обучение по непедагогическим направлениям подготовки и специальностям высшего образования", - говорится в документе.
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Доложить об исполнении поручения необходимо до 30 октября текущего года и до 30 июня 2023 года.
Кроме этого, Минобрнауки совместно с Минпросвещения и Образовательным Фондом "Талант и успех" поручено обеспечить внедрение данных курсов в образовательные программы высшего образования.
Также фонду "Талант и успех" совместно с Минпросвещения России и высшими исполнительными органами субъектов РФ поручается обеспечить создание на базе ведущих общеобразовательных организаций методических центров для практической подготовки студентов и дополнительного профессионального образования педагогических работников. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 декабря текущего года и до 1 марта 2023 года.
Кроме этого, Путин поручил представить предложения о реализации на базе "Сириуса" интенсивных дополнительных профессиональных программ для руководящих работников общеобразовательных организаций и руководящих работников органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования. Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 октября текущего года.
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РоссияОбществоОбразование - ОбществоВладимир ПутинОбразовательный центр "Сириус"Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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