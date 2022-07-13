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Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению - РИА Новости, 13.07.2022
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Наука
https://ria.ru/20220713/kurenie-1802105989.html
Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению
Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению - РИА Новости, 13.07.2022
Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению
Недостаток кислорода (гипоксия), пережитый младенцем в период внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:35
2022-07-13T12:28
россия
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наука
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наука
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Недостаток кислорода (гипоксия), пережитый младенцем в период внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России. Это выяснили исследователи из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.Несмотря на то, что о наследственных факторах риска развития пагубных привычек наука накопила большой объем информации, до сих пор не сформирована цельная теория о влиянии внешней среды, особенно в период внутриутробного развития, на возникновение зависимостей.Гипоксию, обусловленную стрессовым состоянием матери, ученые Института физиологии смоделировали на крысах. Этот подход позволяет изучать последствия разных предродовых патологий человека, таких как беременность с анемией, плацентарной недостаточностью, заболеваниями сердца, легких и почек и другими факторами."Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур "системы вознаграждения мозга" является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия", — пояснил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.Эти результаты были получены при изучении внутриутробного развития крыс на 14-16-х сутках беременности. Такой период соответствует 5-8-й неделе пренатального развития человека.С помощью современных биохимических методов в ходе исследования удалось понять ключевые причины, изменяющие нормальное функционирование мозговой "системы вознаграждения" и в дальнейшем влияющие на развитие никотиновой зависимости, добавил Стратилов.Полученные данные важны для разработки предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости, отмечают авторы работы. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology.
https://ria.ru/20210903/privychka-1748449245.html
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россия, общество, наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
08:35 13.07.2022 (обновлено: 12:28 13.07.2022)
 
Ученые обнаружили необычную причину предрасположенности к курению

Ученые РАН: гипоксия в чреве матери предрасполагает к зависимости от никотина в будущем

© Depositphotos / Varavin88Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / Varavin88
Беременная женщина держит в руках снимок УЗИ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Недостаток кислорода (гипоксия), пережитый младенцем в период внутриутробного развития, предрасполагает к развитию никотиновой зависимости во взрослой жизни, сообщили РИА Новости в Минобрнауки России. Это выяснили исследователи из Института физиологии имени И. П. Павлова РАН.
Несмотря на то, что о наследственных факторах риска развития пагубных привычек наука накопила большой объем информации, до сих пор не сформирована цельная теория о влиянии внешней среды, особенно в период внутриутробного развития, на возникновение зависимостей.
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Гипоксию, обусловленную стрессовым состоянием матери, ученые Института физиологии смоделировали на крысах. Этот подход позволяет изучать последствия разных предродовых патологий человека, таких как беременность с анемией, плацентарной недостаточностью, заболеваниями сердца, легких и почек и другими факторами.
"Наши исследования показали, что именно недостаток кислорода в период внутриутробного формирования структур "системы вознаграждения мозга" является предрасполагающим фактором к развитию никотиновой зависимости. Основным медиатором этой системы мозга является дофамин, опосредующий чувство удовольствия", — пояснил младший научный сотрудник лаборатории регуляции функций нейронов мозга Института физиологии Виктор Стратилов.
Эти результаты были получены при изучении внутриутробного развития крыс на 14-16-х сутках беременности. Такой период соответствует 5-8-й неделе пренатального развития человека.
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С помощью современных биохимических методов в ходе исследования удалось понять ключевые причины, изменяющие нормальное функционирование мозговой "системы вознаграждения" и в дальнейшем влияющие на развитие никотиновой зависимости, добавил Стратилов.
Полученные данные важны для разработки предупреждающих мер и методов лечения никотиновой зависимости, отмечают авторы работы. Результаты работы опубликованы в международном научном журнале Molecular Neurobiology.
 
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