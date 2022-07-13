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Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по выходу из кризиса - РИА Новости, 13.07.2022
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Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по выходу из кризиса
Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по выходу из кризиса - РИА Новости, 13.07.2022
Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по выходу из кризиса
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер расценил введение в эксплуатацию угольных электростанций вместо продления работы не вредящих климату... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:26
2022-07-13T14:26
роберт хабек
германия
берлин (город)
южная америка
аэс "фукусима"
газпром
siemens
северный поток — 2
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер расценил введение в эксплуатацию угольных электростанций вместо продления работы не вредящих климату АЭС как отсутствие плана правительства ФРГ по выходу из энергетического кризиса.Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом Берлин готов в крайнем случае рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. Правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022."Три атомных электростанций могли бы дальше надёжно обеспечивать 10 миллионов человек. Это просто необъяснимо, почему мы подключаем к сети старые угольные станции и доставляем кораблями каменный уголь из Южной Америки, Африки и Австралии", - заявил Кречмер в эфире телеканала ZDF.Он напомнил, что при предыдущем правительстве Партия зелёных, членом которой является нынешний вице-канцлер и министр энергетики и проблем климата Роберт Хабек, не поддерживала план по выходу из угольной энергетики в 2038 году, требуя более ранних сроков."Главным проигравшим от этой нынешней политики является климат. И это еще раз показывает: у этого правительства нет плана", - говорит Кречмер.Правительство, вопреки своим ранним заявлениям, что они "ко всему готовы, что бы там господин Путин не делал", не смогло обеспечить страну энергоресурсами, считает политик."Я считаю, что мы сейчас свидетели продления идеологических позиций, далёких от экономической реальности. Люди в Германии боятся, гарантирована ли энергетическая безопасность", - подчеркнул премьер-министр, до спецоперации на Украине всегда высказывавшийся за ввод в эксплуатацию "Северного потока 2".Во вторник министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что атомная энергетика не поможет с решением газового дефицита, так как у Германии, по его мнению, проблемы с отоплением, а не электричеством. В то же время в ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
https://ria.ru/20220706/spasenie-1800556735.html
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германия
берлин (город)
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роберт хабек, германия, берлин (город), южная америка, аэс "фукусима", газпром, siemens, северный поток — 2, северный поток
14:26 13.07.2022
 
Премьер Саксонии обвинил Берлин в отсутствии плана по выходу из кризиса

Премьер Саксонии Кречмер обвинил Берлин в отсутствии плана по решению кризиса в энергетике

© Пресс-служба Минэкономразвития РФ / Перейти в фотобанкПремьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита в Москву
Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер во время визита в Москву
© Пресс-служба Минэкономразвития РФ
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Премьер-министр федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер расценил введение в эксплуатацию угольных электростанций вместо продления работы не вредящих климату АЭС как отсутствие плана правительства ФРГ по выходу из энергетического кризиса.
Ранее власти Германии в рамках борьбы с энергокризисом и планов отказа от российского газа приняли закон, позволяющий вернуть в строй законсервированные по соображениям защиты климата угольные электростанции. При этом Берлин готов в крайнем случае рассмотреть возможность перезапуска ТЭС, работающих на наиболее вредном для окружающей среды буром угле. Правительство не планирует продления работы имеющихся АЭС, которые после аварии на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году было решено закрыть до конца 2022.
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"Три атомных электростанций могли бы дальше надёжно обеспечивать 10 миллионов человек. Это просто необъяснимо, почему мы подключаем к сети старые угольные станции и доставляем кораблями каменный уголь из Южной Америки, Африки и Австралии", - заявил Кречмер в эфире телеканала ZDF.
Он напомнил, что при предыдущем правительстве Партия зелёных, членом которой является нынешний вице-канцлер и министр энергетики и проблем климата Роберт Хабек, не поддерживала план по выходу из угольной энергетики в 2038 году, требуя более ранних сроков.
"Главным проигравшим от этой нынешней политики является климат. И это еще раз показывает: у этого правительства нет плана", - говорит Кречмер.
Правительство, вопреки своим ранним заявлениям, что они "ко всему готовы, что бы там господин Путин не делал", не смогло обеспечить страну энергоресурсами, считает политик.
"Я считаю, что мы сейчас свидетели продления идеологических позиций, далёких от экономической реальности. Люди в Германии боятся, гарантирована ли энергетическая безопасность", - подчеркнул премьер-министр, до спецоперации на Украине всегда высказывавшийся за ввод в эксплуатацию "Северного потока 2".
Во вторник министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что атомная энергетика не поможет с решением газового дефицита, так как у Германии, по его мнению, проблемы с отоплением, а не электричеством. В то же время в ФРГ на фоне кризиса в энергетической отрасли сильно выросли цены на электроэнергию. Так, в среднем киловатт электричества, полученного из газа, для потребителей сейчас стоит приблизительно 22 евроцента (13 рублей), что превышает прошлогоднюю цену в четыре раза.
"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
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Роберт ХабекГерманияБерлин (город)Южная АмерикаАЭС "Фукусима"ГазпромSiemensСеверный поток — 2Северный поток
 
 
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