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Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2022
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Туризм
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Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2022
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево
Пассажир в Шереметьево потерял портмоне, а когда нашел, недосчитался 6400 долларов, которые взяла себе стюардесса, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:08
2022-07-13T11:08
туризм
турция
москва
анталья (провинция)
шереметьево (аэропорт)
полиция
аэропорт
новости - туризм
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пассажир в Шереметьево потерял портмоне, а когда нашел, недосчитался 6400 долларов, которые взяла себе стюардесса, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО."Полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель. Выяснилось, что девушка нашла в воздушном судне оставленный кошелек. Однако, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы", — рассказали в пресс-службе.Ранее в полицию аэропорта обратился мужчина. По его словам, по прилете из Турции на борту лайнера оставил портмоне с документами и крупной суммой денег. Через два часа ему выдали пропавшие вещи, однако в кошельке из 8700 долларов осталось только 2300.Девушка созналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас она под подпиской о невыезде.
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турция, москва, анталья (провинция), шереметьево (аэропорт), полиция, аэропорт, новости - туризм, туризм, туристы
11:08 13.07.2022
 
Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево

Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в столичном аэропорту Шереметьево

© Depositphotos / Rafael Ben-Ari/Chameleons EyeСтюардесса за работой
Стюардесса за работой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / Rafael Ben-Ari/Chameleons Eye
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пассажир в Шереметьево потерял портмоне, а когда нашел, недосчитался 6400 долларов, которые взяла себе стюардесса, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО.
"Полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель. Выяснилось, что девушка нашла в воздушном судне оставленный кошелек. Однако, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы", — рассказали в пресс-службе.
Ранее в полицию аэропорта обратился мужчина. По его словам, по прилете из Турции на борту лайнера оставил портмоне с документами и крупной суммой денег. Через два часа ему выдали пропавшие вещи, однако в кошельке из 8700 долларов осталось только 2300.
Девушка созналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас она под подпиской о невыезде.
Бортпроводники авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 08:00Туризм
Профессия — бортпроводник: что скрывается за улыбками стюардесс
 
ТуризмТурцияМоскваАнталья (провинция)Шереметьево (аэропорт)ПолицияАэропортНовости - ТуризмТуризмтуристы
 
 
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