https://ria.ru/20220713/krazha-1802133011.html

Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево

Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево - РИА Новости, 13.07.2022

Полицейские задержали стюардессу, обокравшую пассажира в Шереметьево

Пассажир в Шереметьево потерял портмоне, а когда нашел, недосчитался 6400 долларов, которые взяла себе стюардесса, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T11:08

2022-07-13T11:08

2022-07-13T11:08

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пассажир в Шереметьево потерял портмоне, а когда нашел, недосчитался 6400 долларов, которые взяла себе стюардесса, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по ЦФО."Полицейские на одной из улиц в Москве задержали подозреваемую в краже. Ей оказалась 35-летняя бортпроводница самолета, которым из Антальи в Шереметьево прилетел заявитель. Выяснилось, что девушка нашла в воздушном судне оставленный кошелек. Однако, прежде чем отнести его в комнату забытых вещей, проверила содержимое портмоне и, обнаружив там пачку иностранной валюты, присвоила часть суммы", — рассказали в пресс-службе.Ранее в полицию аэропорта обратился мужчина. По его словам, по прилете из Турции на борту лайнера оставил портмоне с документами и крупной суммой денег. Через два часа ему выдали пропавшие вещи, однако в кошельке из 8700 долларов осталось только 2300.Девушка созналась в содеянном. В отношении нее возбуждено уголовное дело о краже. Сейчас она под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20220712/styuardessy-1801673069.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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