https://ria.ru/20220713/krasnoyarsk-1802222922.html

Целлюлозный завод в Красноярском крае построят с китайской компанией

Целлюлозный завод в Красноярском крае построят с китайской компанией - РИА Новости, 13.07.2022

Целлюлозный завод в Красноярском крае построят с китайской компанией

Проект целлюлозного завода в Красноярском крае из-за санкций будет реализован с китайской компанией, сообщил гендиректор компании "Краслесинвест" Иван Валентик... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:46

2022-07-13T15:46

2022-07-13T15:49

экономика

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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Проект целлюлозного завода в Красноярском крае из-за санкций будет реализован с китайской компанией, сообщил гендиректор компании "Краслесинвест" Иван Валентик во время выступления на выездном заседании Совета по вопросам развития лесного комплекса РФ при СФ."Усиление санкционного давления не обошло стороной и наш проект. Следует сказать, что в феврале завершили проектирование завода и получили положительное заключение государственной экологической экспертизы… Вместе с тем после апреля, когда мы получили уведомление от поставщика основного оборудования, это австрийская компания… мы нашли решение у коллег Китайской народной республики. И сегодня занимаемся переформатированием проекта с крупной компанией с государственным участием корпорацией САМСЕ", – сказал Валентик.Он отметил, что изначально планировалось ввести в эксплуатацию завод по производству миллиона тонн хвойной целлюлозы к 2026 году, однако сроки сдвигаются."Вместо одного миллиона тонн мы будем строить с нашими китайскими партнерами завод мощностью – две линии, каждая из которых около 450 тысяч тонн целлюлозы", - сказал Валентинк.АО "Краслесинвест" совместно с ООО "Тайга Богучаны" реализуют приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов по строительству лесопромышленного комплекса с производственной мощностью 368,750 тысячи кубических метров пиломатериала, 102 тысячи тонн древесных топливных гранул (пеллет), 1 миллион тонн беленой сульфатной целлюлозы, а также 45 тысяч тонн сырого таллового масла и 3 тысячи тонн скипидара сырца в виде побочной продукции. Стоимость инвестиционного проекта ООО "Роквелл капитал" составляет более 150 миллиардов рублей. С 2016 года эксплуатируется лесопильное производство, в 2019 году запущено производство древесных топливных гранул (пеллет). Ввод в эксплуатацию целлюлозного и лесохимического производства планировался к 2026 году.

https://ria.ru/20220324/borschevik-1779853597.html

https://ria.ru/20220713/zadachi-1802198943.html

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экономика