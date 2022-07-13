https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802156733.html
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2022
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 293 человека, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:19
2022-07-13T12:19
2022-07-13T12:19
распространение коронавируса
россия
московская область (подмосковье)
коронавирус covid-19
здоровье - общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 293 человека, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 186 человек.
https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802152901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, здоровье - общество
В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 293 новых случая заражения коронавирусом, один пациент умер