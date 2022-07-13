https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802156733.html

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом - РИА Новости, 13.07.2022

В Подмосковье за сутки умер один пациент с коронавирусом

Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 293 человека, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:19

2022-07-13T12:19

2022-07-13T12:19

распространение коронавируса

россия

московская область (подмосковье)

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 293 человека, сообщает в среду портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончался один человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 186 человек.

https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802152901.html

россия

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, московская область (подмосковье), коронавирус covid-19, здоровье - общество