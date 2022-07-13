https://ria.ru/20220713/koronavirus-1802152901.html

В России за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19 - РИА Новости, 13.07.2022

В России за сутки госпитализировали 1329 человек с COVID-19

Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 10% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:07

2022-07-13T12:07

2022-07-13T12:16

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 1,3 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 10% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Рост числа госпитализаций отмечен в 34 регионах страны, снижение - в 48, ситуация не изменилась в трех субъектах.Почти 4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, умерли 42 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 3 363 человека, что на 4,8% больше в сравнении с 12 июля."Выявлено 3 929 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 42 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/omikron-1802097844.html

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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общество, россия, коронавирус covid-19, здоровье - общество, коронавирус в россии