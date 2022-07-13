https://ria.ru/20220713/komissiya-1802191345.html

Александр Усс вошел в правительственную комиссию по развитию регионов

Александр Усс вошел в правительственную комиссию по развитию регионов - РИА Новости, 13.07.2022

Александр Усс вошел в правительственную комиссию по развитию регионов

Глава правительства РФ Михаил Мишустин включил губернатора Красноярского края Александра Усса в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:17

2022-07-13T14:17

2022-07-13T14:18

красноярский край

александр усс

михаил мишустин

марат хуснуллин

политика

россия

госдума рф

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КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин включил губернатора Красноярского края Александра Усса в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ, сообщает пресс-служба губернатора.Комиссию возглавляет российский вице-премьер Марат Хуснуллин. В её актуализированный состав вошли действующие губернаторы, исполняющие обязанности глав регионов, главы городов федерального значения, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы РФ, представители государственных и негосударственных организаций."Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительственная комиссия по региональному развитию была создана в мае 2016 года", - говорится в сообщении.Комиссия определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики сфере комплексного социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований. Также в числе задач органа – координация строительства, реконструкции и капремонта объектов в регионах, отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.

https://ria.ru/20220617/osvoenie-1796220544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

красноярский край, александр усс, михаил мишустин, марат хуснуллин, политика, россия, госдума рф