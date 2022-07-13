14:17 13.07.2022 (обновлено: 14:18 13.07.2022)
Александр Усс вошел в правительственную комиссию по развитию регионов
Губернатор Красноярского края Александр Усс
КРАСНОЯРСК, 13 июл - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин включил губернатора Красноярского края Александра Усса в состав правительственной комиссии по развитию регионов РФ, сообщает пресс-служба губернатора.
Комиссию возглавляет российский вице-премьер Марат Хуснуллин. В её актуализированный состав вошли действующие губернаторы, исполняющие обязанности глав регионов, главы городов федерального значения, представители федеральных органов исполнительной власти, депутаты Госдумы РФ, представители государственных и негосударственных организаций.
"Александр Усс вошел в состав правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Правительственная комиссия по региональному развитию была создана в мае 2016 года", - говорится в сообщении.
Комиссия определяет приоритеты, цели и задачи регионального развития, координирует реализацию государственной политики сфере комплексного социально-экономического развития субъектов РФ и муниципальных образований. Также в числе задач органа – координация строительства, реконструкции и капремонта объектов в регионах, отбор проектов строительства и реконструкции инфраструктурных объектов, подготовка предложений по совершенствованию законодательства в сфере градостроительства.