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Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/komendatura-1802306592.html
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ
Сотрудники Северодонецкой комендатуры по заявкам местных жителей в день выявляют порядка 10 адресов с вооружением и боеприпасами, оставленными украинскими... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:01
2022-07-13T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники Северодонецкой комендатуры по заявкам местных жителей в день выявляют порядка 10 адресов с вооружением и боеприпасами, оставленными украинскими силовиками при отступлении, рассказал РИА Новости сотрудник комендатуры Вадим Аладин.В конце мая в Луганской Народной Республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили.Он уточнил, что украинские силовики оставляли вооружение и боеприпасы в школах, квартирах, подъездах, подвалах и даже во дворах жилых домов. По словам сотрудника комендатуры, во время выездов на вызовы находят и огневые точки силовиков, оборудованные в квартирах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
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Сотрудники Северодонецкой комендатуры ликвидируют оружейные схроны украинских силовиков
Сотрудники Северодонецкой комендатуры ликвидируют оружейные схроны украинских силовиков
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в мире, луганская народная республика, северодонецк, донбасс
22:01 13.07.2022
 
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ

Северодонецкая комендатура в день выявляет по десять оружейных схронов украинских боевиков

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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники Северодонецкой комендатуры по заявкам местных жителей в день выявляют порядка 10 адресов с вооружением и боеприпасами, оставленными украинскими силовиками при отступлении, рассказал РИА Новости сотрудник комендатуры Вадим Аладин.
В конце мая в Луганской Народной Республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили.
"Украинские силовики базировались в квартирах у людей и просто, когда убегали, все так и бросили - и вооружение, и боеприпасы. Люди прибегают, говорят, что сильно боятся, заберите, пожалуйста. В день по 10 адресам в среднем выезжаем", - рассказал Аладин.
Он уточнил, что украинские силовики оставляли вооружение и боеприпасы в школах, квартирах, подъездах, подвалах и даже во дворах жилых домов. По словам сотрудника комендатуры, во время выездов на вызовы находят и огневые точки силовиков, оборудованные в квартирах.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецкДонбасс
 
 
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