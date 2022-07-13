https://ria.ru/20220713/komendatura-1802306592.html
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ
Сотрудники Северодонецкой комендатуры по заявкам местных жителей в день выявляют порядка 10 адресов с вооружением и боеприпасами, оставленными украинскими... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:01
2022-07-13T22:01
2022-07-13T22:01
специальная военная операция на украине
в мире
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СЕВЕРОДОНЕЦК (ЛНР), 13 июл - РИА Новости. Сотрудники Северодонецкой комендатуры по заявкам местных жителей в день выявляют порядка 10 адресов с вооружением и боеприпасами, оставленными украинскими силовиками при отступлении, рассказал РИА Новости сотрудник комендатуры Вадим Аладин.В конце мая в Луганской Народной Республике заявили об освобождении Северодонецка в Донбассе. После того как город заняли силы РФ и ЛНР, украинские силовики еще больше месяца вели огонь по нему из Лисичанска, пока последний не освободили.Он уточнил, что украинские силовики оставляли вооружение и боеприпасы в школах, квартирах, подъездах, подвалах и даже во дворах жилых домов. По словам сотрудника комендатуры, во время выездов на вызовы находят и огневые точки силовиков, оборудованные в квартирах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганская народная республика
северодонецк
донбасс
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Сотрудники Северодонецкой комендатуры ликвидируют оружейные схроны украинских силовиков
Сотрудники Северодонецкой комендатуры ликвидируют оружейные схроны украинских силовиков
2022-07-13T22:01
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк, донбасс
Северодонецкая комендатура в день находит по десять оружейных схронов ВСУ
Северодонецкая комендатура в день выявляет по десять оружейных схронов украинских боевиков