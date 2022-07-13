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Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 13.07.2022
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:10
2022-07-13T13:10
2022-07-13T13:10
политика
казбек коков
владимир путин
дмитрий песков
россия
кабардино-балкарская республика (кбр)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Из публичного будет его встреча с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым", - сказал Песков, говоря о графике президента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, казбек коков, владимир путин, дмитрий песков, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)
Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии
Президент Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Коковым 13 июля