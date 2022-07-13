https://ria.ru/20220713/kokov-1802173564.html

Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии - РИА Новости, 13.07.2022

Путин проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии

Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:10

2022-07-13T13:10

2022-07-13T13:10

политика

казбек коков

владимир путин

дмитрий песков

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799521945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_23294053406cb463b4e785c39c03abb7.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду проведет встречу с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Президент работает в Кремле. Из публичного будет его встреча с главой Кабардино-Балкарии Казбеком Коковым", - сказал Песков, говоря о графике президента.

https://ria.ru/20220713/iran-1802131729.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, казбек коков, владимир путин, дмитрий песков, россия, кабардино-балкарская республика (кбр)