https://ria.ru/20220713/kndr-1802098875.html

КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ

КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022

КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ

Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО),... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T06:45

2022-07-13T06:45

2022-07-13T07:08

в мире

южная корея

кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 13 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.По данным источника, южнокорейские военные в понедельник утром засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.Еще о двух выстрелах РСЗО сообщалось в воскресенье. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса "некоего" СМИ. Военные пояснили, что обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею с базы ВВС США в Аляске для проведения совместных учений с ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на источники, что Южная Корея планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран, включая Республику Корею.

https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, южная корея, кндр (северная корея)