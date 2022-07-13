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КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022
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КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ
Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО),... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:45
2022-07-13T07:08
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 13 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.По данным источника, южнокорейские военные в понедельник утром засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.Еще о двух выстрелах РСЗО сообщалось в воскресенье. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса "некоего" СМИ. Военные пояснили, что обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею с базы ВВС США в Аляске для проведения совместных учений с ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на источники, что Южная Корея планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран, включая Республику Корею.
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в мире, южная корея, кндр (северная корея)
06:45 13.07.2022 (обновлено: 07:08 13.07.2022)
 
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ

Yonhap: КНДР произвела артиллерийский выстрел из РСЗО в сторону Желтого моря

© AP Photo / Ahn Young-joonГраница Северной и Южной Кореи
Граница Северной и Южной Кореи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Ahn Young-joon
Граница Северной и Южной Кореи. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
По данным источника, южнокорейские военные в понедельник утром засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.
Еще о двух выстрелах РСЗО сообщалось в воскресенье. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса "некоего" СМИ. Военные пояснили, что обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.
Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею с базы ВВС США в Аляске для проведения совместных учений с ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.
Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на источники, что Южная Корея планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран, включая Республику Корею.
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