https://ria.ru/20220713/kndr-1802098875.html
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2022
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ
Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО),... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T06:45
2022-07-13T06:45
2022-07-13T07:08
в мире
южная корея
кндр (северная корея)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_17c4e798c9b3872da3692ef47b865548.jpg
СЕУЛ, 13 июл – РИА Новости. Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник.По данным источника, южнокорейские военные в понедельник утром засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.Еще о двух выстрелах РСЗО сообщалось в воскресенье. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса "некоего" СМИ. Военные пояснили, что обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США и Южной Кореи. Ранее сообщалось, что шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею с базы ВВС США в Аляске для проведения совместных учений с ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на источники, что Южная Корея планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран, включая Республику Корею.
https://ria.ru/20220624/kndr-1797723904.html
южная корея
кндр (северная корея)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/03/1570912685_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_d40049c084e1ceefb77fd27a37ef094f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, кндр (северная корея)
06:45 13.07.2022 (обновлено: 07:08 13.07.2022)
КНДР произвела выстрел из реактивной системы залпового огня, сообщили СМИ
Yonhap: КНДР произвела артиллерийский выстрел из РСЗО в сторону Желтого моря
СЕУЛ, 13 июл – РИА Новости.
Южнокорейские военные засекли еще один артиллерийский выстрел КНДР в сторону Желтого моря, предположительно, из реактивной системы залпового огня (РСЗО), передает
агентство Рёнхап со ссылкой на источник.
По данным источника, южнокорейские военные в понедельник утром засекли один воздушный след, оставшийся от предположительно артиллерийского выстрела.
Еще о двух выстрелах РСЗО сообщалось в воскресенье. Тогда об этом официально сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея после запроса "некоего" СМИ. Военные пояснили, что обычно о подобных обычных выстрелах не сообщается официально, хотя южнокорейская армия следит за деятельностью КНДР.
Отмечается, что выстрелы происходят на фоне проведения совместных воздушных учений США
и Южной Кореи
. Ранее сообщалось, что шесть американских истребителей F-35A прибыли в Южную Корею с базы ВВС США
в Аляске
для проведения совместных учений с ВВС Южной Кореи с 10 по 14 июля.
Агентство Рёнхап также сообщало со ссылкой на источники, что Южная Корея планирует присоединиться к многонациональным учениям по космической безопасности под руководством США Global Sentinel, которые должны пройти с 25 июля по 1 августа. В них будут участвовать 18 стран, включая Республику Корею.