https://ria.ru/20220713/kibersport-1802151246.html

Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область

Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область - РИА Новости, 13.07.2022

Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область

В Липецкой области пройдет второй фестиваль киберспорта "Жемчужина Черноземья", финал соревнований намечен на 30-31 июля, организаторы ожидают более тысячи... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:04

2022-07-13T12:04

2022-07-13T12:04

липецкая область

липецк

киберспорт

игорь артамонов

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Липецк, 13 июл – РИА Новости. В Липецкой области пройдет второй фестиваль киберспорта "Жемчужина Черноземья", финал соревнований намечен на 30-31 июля, организаторы ожидают более тысячи участников, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что регистрация участников соревнований завершится в предстоящее воскресенье 17 июля, после чего начнется отборочный этап, который пройдет в онлайн формате 20-23 июля. Финалисты фестиваля "Жемчужина Черноземья" приедут в Липецк, чтобы сразиться за звание победителя очно."Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодёжи и поддерживаем турниры самых разных форматов", – сказал Артамонов.Он отметил, что в прошлом году в фестивале приняли участие более 500 спортсменов практически из всех регионов Черноземья. В этот раз организаторы ожидают, что участников будет больше, так как интерес к киберспорту растёт.В программу фестиваля вошли шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2; Тактический трёхмерный бой (Counter Strike: Global Offensive); Интерактивный футбол (Fifa 2022); Файтинг (Mortal Kombat 11); Стратегия в реальном времени (Clash Royale); Соревновательная головоломка.

https://ria.ru/20220705/promyshlennost-1800327201.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецк, киберспорт, игорь артамонов