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Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область - РИА Новости, 13.07.2022
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Липецкая область
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Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область
Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область - РИА Новости, 13.07.2022
Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область
В Липецкой области пройдет второй фестиваль киберспорта "Жемчужина Черноземья", финал соревнований намечен на 30-31 июля, организаторы ожидают более тысячи... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:04
2022-07-13T12:04
липецкая область
липецк
киберспорт
игорь артамонов
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Липецк, 13 июл – РИА Новости. В Липецкой области пройдет второй фестиваль киберспорта "Жемчужина Черноземья", финал соревнований намечен на 30-31 июля, организаторы ожидают более тысячи участников, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что регистрация участников соревнований завершится в предстоящее воскресенье 17 июля, после чего начнется отборочный этап, который пройдет в онлайн формате 20-23 июля. Финалисты фестиваля "Жемчужина Черноземья" приедут в Липецк, чтобы сразиться за звание победителя очно."Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодёжи и поддерживаем турниры самых разных форматов", – сказал Артамонов.Он отметил, что в прошлом году в фестивале приняли участие более 500 спортсменов практически из всех регионов Черноземья. В этот раз организаторы ожидают, что участников будет больше, так как интерес к киберспорту растёт.В программу фестиваля вошли шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2; Тактический трёхмерный бой (Counter Strike: Global Offensive); Интерактивный футбол (Fifa 2022); Файтинг (Mortal Kombat 11); Стратегия в реальном времени (Clash Royale); Соревновательная головоломка.
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липецк, киберспорт, игорь артамонов
12:04 13.07.2022
 

Более тысячи участников приедут на фестиваль киберспорта в Липецкую область

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА Россия сегодня на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов у стенда МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Архивное фото
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Липецк, 13 июл – РИА Новости. В Липецкой области пройдет второй фестиваль киберспорта "Жемчужина Черноземья", финал соревнований намечен на 30-31 июля, организаторы ожидают более тысячи участников, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что регистрация участников соревнований завершится в предстоящее воскресенье 17 июля, после чего начнется отборочный этап, который пройдет в онлайн формате 20-23 июля. Финалисты фестиваля "Жемчужина Черноземья" приедут в Липецк, чтобы сразиться за звание победителя очно.
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"Каждый житель Липецкой области может выбрать вид спорта по своему желанию, и компьютерный в том числе. Мы учитываем интересы современной молодёжи и поддерживаем турниры самых разных форматов", – сказал Артамонов.
Он отметил, что в прошлом году в фестивале приняли участие более 500 спортсменов практически из всех регионов Черноземья. В этот раз организаторы ожидают, что участников будет больше, так как интерес к киберспорту растёт.
В программу фестиваля вошли шесть спортивных дисциплин: Боевая арена (Dota 2; Тактический трёхмерный бой (Counter Strike: Global Offensive); Интерактивный футбол (Fifa 2022); Файтинг (Mortal Kombat 11); Стратегия в реальном времени (Clash Royale); Соревновательная головоломка.
 
Липецкая областьЛипецкКиберспортИгорь Артамонов
 
 
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