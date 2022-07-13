https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:06
2022-07-13T09:06
2022-07-13T09:21
в мире
херсонская область
специальная военная операция на украине
херсон
николаевская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239323_121:69:3000:1688_1920x0_80_0_0_0ea300a8e11d51bebb67e7544da3f1fb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
https://ria.ru/20220712/kherson-1801896855.html
херсонская область
херсон
николаевская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790239323_599:136:2669:1688_1920x0_80_0_0_73ef5038a0ab37f07c8dd8a6a7a1c6d9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , херсон, николаевская область
09:06 13.07.2022 (обновлено: 09:21 13.07.2022)
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
Стремоусов заявил, что работа ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ