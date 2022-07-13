https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html

Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ

Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022

Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ

Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T09:06

2022-07-13T09:06

2022-07-13T09:21

в мире

херсонская область

специальная военная операция на украине

херсон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220712/kherson-1801896855.html

херсонская область

херсон

николаевская область

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Екатерина Зайцева

в мире, херсонская область , херсон, николаевская область