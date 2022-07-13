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Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/kherson-1802109050.html
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ
Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T09:06
2022-07-13T09:21
в мире
херсонская область
специальная военная операция на украине
херсон
николаевская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов."Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
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херсонская область
херсон
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в мире, херсонская область , херсон, николаевская область
09:06 13.07.2022 (обновлено: 09:21 13.07.2022)
 
Система ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ

Стремоусов заявил, что работа ПВО предотвратила попытку обстрела Херсона со стороны ВСУ

© AFP 2022 / Andrey BorodulinВид на Херсон
Вид на Херсон - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AFP 2022 / Andrey Borodulin
Вид на Херсон. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Украинская армия пыталась обстрелять город Херсон, все цели были сбиты системой противовоздушной обороны, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
"Были прилеты. Пытались обстрелять Херсон. Система ПВО все сбила. Разрушений нет", - сказал РИА Новости Стремоусов.
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По его словам, всего украинской армией по городу минувшей ночью было осуществлено около шести выстрелов. Все цели сбили в районе села Чернобаевка. Обстрел велся со стороны Николаевской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы администрации регионов, введен в оборот рубль, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Регионы объявили о планах стать субъектами РФ.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьХерсонНиколаевская область
 
 
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