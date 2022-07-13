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Жители МО получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ - РИА Новости, 13.07.2022
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Новости Подмосковья
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Жители МО получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ
Жители МО получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ - РИА Новости, 13.07.2022
Жители МО получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ
Жители Московской области могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Только в июне, по данным МосОблЕИРЦ, кешбэк полагается более чем 70 тысячам... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:13
2022-07-13T19:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Жители Московской области могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Только в июне, по данным МосОблЕИРЦ, кешбэк полагается более чем 70 тысячам жителей региона.Всего в виде кешбэка жителям уже выплатили сумму около 130 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, узнать подробности о кешбэке жители МО могут на официальном сайте МосОблЕИРЦ. Также там можно получить информацию о текущих акциях и доступных сервисах, а при необходимости воспользоваться помощью виртуального помощника – бота Федота."Новым клиентам стали доступны услуги личного кабинета на сайте и в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Здесь можно без комиссии оплатить счета, передать показания, с помощью "Умной платежки" увидеть подробную информацию о начислениях, проконсультироваться со специалистом, заказать товары и услуги. Здесь можно выиграть денежные призы за передачу показаний и своевременную оплату счетов, получить купоны от "Коммунального бонуса" и кешбэк при оплате картой "Мир"", – рассказал Велиховский.
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московская область (подмосковье)
19:13 13.07.2022
 

Жители МО получили 130 миллионов рублей кешбэка при оплате ЖКУ

© Fotolia / Ivan KrukОплата интернет-заказа пластиковой картой
Оплата интернет-заказа пластиковой картой - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Fotolia / Ivan Kruk
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МОСКВА,13 июл – РИА Новости. Жители Московской области могут получить кешбэк при оплате коммунальных услуг. Только в июне, по данным МосОблЕИРЦ, кешбэк полагается более чем 70 тысячам жителей региона.Всего в виде кешбэка жителям уже выплатили сумму около 130 миллионов рублей, сообщил телеканал "360".
Как рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, узнать подробности о кешбэке жители МО могут на официальном сайте МосОблЕИРЦ. Также там можно получить информацию о текущих акциях и доступных сервисах, а при необходимости воспользоваться помощью виртуального помощника – бота Федота.
"Новым клиентам стали доступны услуги личного кабинета на сайте и в мобильном приложении "МосОблЕИРЦ Онлайн". Здесь можно без комиссии оплатить счета, передать показания, с помощью "Умной платежки" увидеть подробную информацию о начислениях, проконсультироваться со специалистом, заказать товары и услуги. Здесь можно выиграть денежные призы за передачу показаний и своевременную оплату счетов, получить купоны от "Коммунального бонуса" и кешбэк при оплате картой "Мир"", – рассказал Велиховский.
 
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