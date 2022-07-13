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В Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа - РИА Новости, 13.07.2022
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В Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа
В Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа - РИА Новости, 13.07.2022
В Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, на четыре часа – с... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:09
2022-07-13T15:09
в мире
каракалпакстан
узбекистан
шавкат мирзиеев
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, на четыре часа – с 23.00 до 5.00 (с 21.00 до 3.00 мск) в связи со стабилизацией ситуации в этом регионе, сообщил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло."Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа - с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов", - написал Асадов в своем Telegram-канале.Он уточнил, что Мирзиеев утвердил данное решение, "принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло". Указ с изменениями сроков комендантского часа направлен на утверждение в палату парламента страны.По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
https://ria.ru/20220704/karakalpakstan-1799993519.html
https://ria.ru/20220712/podderzhka-1801838609.html
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в мире, каракалпакстан, узбекистан, шавкат мирзиеев
15:09 13.07.2022
 
В Каракалпакстане комендантский час сократили на четыре часа

Комендантский час в Каракалпакстане сократили на четыре часа из-за стабилизации ситуации

© Sputnik / Рамиз Бахтияров / Перейти в фотобанкДевушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза
Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Девушки торгуют лепешками на одной из улиц Термеза. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 13 июл – РИА Новости. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о сокращении комендантского часа в Каракалпакстане, где прошли беспорядки в начале июля, на четыре часа – с 23.00 до 5.00 (с 21.00 до 3.00 мск) в связи со стабилизацией ситуации в этом регионе, сообщил в среду замглавы администрации, пресс-секретарь узбекистанского президента Шерзод Асадов.
В Нукусе, столице Каракалпакстана, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ввел в Каракалпакстане режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час с 19.00 мск до 5.00 мск на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиеева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло.
Здание сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан в Ташкенте - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
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Поправки к конституции Узбекистана сохранят суверенитет Каракалпакстана
"Президентом Республики Узбекистан принято решение о смягчении введенного на территории Каракалпакстана режима чрезвычайного положения, а именно установлении нового времени действия комендантского часа - с 23 часов до 5 часов вместо с 21 часа до 7 часов", - написал Асадов в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что Мирзиеев утвердил данное решение, "принимая во внимание стабилизацию ситуации в Республике Каракалпакстан и возвращение жизни жителей региона в привычное русло". Указ с изменениями сроков комендантского часа направлен на утверждение в палату парламента страны.
По данным правоохранительных ведомств Узбекистана, в ходе волнений погибли 18 человек, пострадали - 243, задержаны - 516, в том числе иностранные граждане. Позднее Генпрокуратуры страны сообщила, что 14 человек задержаны по статье УК Узбекистана "посягательства на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакстана, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.
Владимир Норов - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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В миреКаракалпакстанУзбекистанШавкат Мирзиеев
 
 
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