https://ria.ru/20220713/kapusta-1802280068.html

В России подешевела капуста

В России подешевела капуста - РИА Новости, 13.07.2022

В России подешевела капуста

Плодоовощная продукция в РФ за неделю со 2 по 8 июля продолжила дешеветь почти теми же темпами, что и неделю назад, а рис, который последнее время заметно вырос РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:26

2022-07-13T19:26

2022-07-13T19:26

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

цены

продукты

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Плодоовощная продукция в РФ за неделю со 2 по 8 июля продолжила дешеветь почти теми же темпами, что и неделю назад, а рис, который последнее время заметно вырос в цене, почти перестал дорожать, следует из данных Росстата."Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,7%", - сообщает статведомство. За предыдущий отчетный период, с 25 июня по 1 июля, цены на плодоовощную продукцию снизились на 3,8%.По данным Росстата, капуста с 2 по 8 июля подешевела на 13,05% (неделей ранее - на 13,82%), а свекла и картофель - на 8% и на 7,61% (до этого - на 6,34% и на 7,03%). В свою очередь цена на помидоры в среднем снизилась на 4,5%, а на огурцы - выросла на 2,16%; на предыдущей неделе помидоры также дешевели (на 5,62%), а цена на огурцы снижалась на 0,53%. Цена на яблоки на отчетной неделе снизилась на 1,3% и выросла на 0,14% на предыдущей.Рис почти перестал дорожать: со 2 по 8 июля цена на него в среднем по РФ выросла на 0,01% против 0,14% за прошлую неделю. Продолжает падать стоимость гречки - на 1,07% против 0,72% - и пшена - на 0,11% (до этого - на 0,14%). Черный хлеб подорожал на 0,25% (на прошлой неделе - на 0,3%), белый - на 0,11% (до этого - подешевел на 0,06%).Как и прежде, снижаются цены на яйца, сахар и подсолнечное масло: за период со 2 по 8 июля эти продукты подешевели на 1,05%, 1,28% и 0,4%, а неделей ранее - на 0,41%, 2,23% и 0,24% соответственно. Мясо следует той же тенденции: говядина за отчетную неделю стала дешевле на 0,01% (на прошлой неделе - на 0,12%), а цена на свинину и мясо кур снизилась чуть сильнее - на 0,08% (до этого - на 0,19%) и на 0,17% (как и на прошлой неделе).Статведомство также отмечает, что фруктово-ягодные консервы для детского питания подорожали на 0,6%, маргарин – на 0,5%, мороженая рыба – на 0,4%, а полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки и сыры стали дороже на 0,2%. Чуть меньше, на 0,1%, выросли в цене сливочное масло, стерилизованное молоко и водка.

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220710/gorokh-1801323896.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), цены, продукты