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Отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом, заявил дипломат - РИА Новости, 13.07.2022
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Отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом, заявил дипломат
Отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом, заявил дипломат - РИА Новости, 13.07.2022
Отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом, заявил дипломат
Отправка турбины из Канады в Германию является прецедентом, заявил временный поверенных в делах России в Канаде Владимир Проскуряков. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T22:21
2022-07-13T22:34
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отправка турбины из Канады в Германию является прецедентом, заявил временный поверенных в делах России в Канаде Владимир Проскуряков."Это явный прецедент. Но Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления не должно быть. Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - важный объект для газопровода "Северный поток" - и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.
https://ria.ru/20220713/pobeda-1802220740.html
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цены на нефть, джастин трюдо, канада, россия, киев, газпром, siemens, северный поток
22:21 13.07.2022 (обновлено: 22:34 13.07.2022)
 
Отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом, заявил дипломат

Дипломат Проскуряков: отправка турбины из Канады в Германию стала прецедентом

© Depositphotos / IrynaTolmФлаги Канады в Оттаве
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© Depositphotos / IrynaTolm
Флаги Канады в Оттаве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Отправка турбины из Канады в Германию является прецедентом, заявил временный поверенных в делах России в Канаде Владимир Проскуряков.
"Это явный прецедент. Но Канада пытается заверить Киев, что дальнейшего послабления не должно быть. Хотя очевидно, на этом примере видно, что односторонние санкции даже без ответных мер наносят вред не только тем, против кого они направлены, но и тем, кто их вводит, и влияют на глобальные рынки", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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СМИ: Путин побеждает в "войне нервов" с Западом из-за "Северного потока"
Ранее канадское издание Globe and Mail со ссылкой на источники сообщило, что турбина, которую ранее Siemens Energy не могла вернуть с ремонтных работ из-за канадских санкций против РФ, уже находится на пути в Европу. Кроме того, по данным издания, Канада может обслужить или отремонтировать еще пять российских турбин для газопровода "Северный поток" в течение двух лет, пока будет действовать соглашение об исключении из антироссийских санкций.
Решение Канады передать турбину для "Северного потока" было "очень тяжелым", заявил в среду премьер-министр страны Джастин Трюдо в ходе выступления перед журналистами.
В среду "Газпром" сообщил, что не располагает ни одним документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая" - важный объект для газопровода "Северный поток" - и не берется делать вывод о развитии ситуации с ее работой.
Готовая часть газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 11:05
СМИ: одна из российских турбин для "Северного потока" уже едет в Европу
 
Цены на нефтьДжастин ТрюдоКанадаРоссияКиевГазпромSiemensСеверный поток
 
 
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