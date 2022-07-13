https://ria.ru/20220713/kakhovka-1802176434.html

Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ

Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ

В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:18

2022-07-13T13:18

2022-07-13T14:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.Кроме того, по ее информации, разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения.Ранее сообщалось о пяти погибших, семи пропавших без вести и порядка 70 раненых.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Там взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, церковь и другие здания. Как заявили в военно-гражданской администрации, украинская армия применила американские РСЗО HIMARS. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три достигли цели.При этом за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как это было и перед ударами по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.

https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр