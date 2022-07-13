https://ria.ru/20220713/kakhovka-1802176434.html
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:18
2022-07-13T13:18
2022-07-13T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801862348_0:0:3626:2041_1920x0_80_0_0_42661cb19e8eb643d1cf77befa37938f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.Кроме того, по ее информации, разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения.Ранее сообщалось о пяти погибших, семи пропавших без вести и порядка 70 раненых.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Там взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, церковь и другие здания. Как заявили в военно-гражданской администрации, украинская армия применила американские РСЗО HIMARS. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три достигли цели.При этом за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как это было и перед ударами по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html
https://ria.ru/20220713/vozmezdie-1802096531.html
украина
херсонская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0c/1801862348_693:0:3424:2048_1920x0_80_0_0_a4d9000aed8bb8cde9f88fc9fa90ad97.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
13:18 13.07.2022 (обновлено: 14:17 13.07.2022)
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
Замглавы Херсонской ВГА Губарева: два человека погибли, семь пропали из-за ракетного удара
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости.
В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила
в Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
Кроме того, по ее информации, разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения.
Ранее сообщалось о пяти погибших, семи пропавших без вести и порядка 70 раненых.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Там взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, церковь и другие здания.
Как заявили в военно-гражданской администрации, украинская армия применила американские РСЗО HIMARS. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три достигли цели.
При этом за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США
— как это было и перед ударами по Белгороду
, Новошахтинску
и другим российским объектам.