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Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/kakhovka-1802176434.html
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ
В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T13:18
2022-07-13T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
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херсонская область
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.Кроме того, по ее информации, разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения.Ранее сообщалось о пяти погибших, семи пропавших без вести и порядка 70 раненых.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Там взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, церковь и другие здания. Как заявили в военно-гражданской администрации, украинская армия применила американские РСЗО HIMARS. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три достигли цели.При этом за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как это было и перед ударами по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.
https://ria.ru/20220712/zelenskiy-1801861735.html
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в мире, украина, херсонская область , россия, ситуация в днр и лнр
13:18 13.07.2022 (обновлено: 14:17 13.07.2022)
 
Власти Новой Каховки уточнили число жертв ракетного удара ВСУ

Замглавы Херсонской ВГА Губарева: два человека погибли, семь пропали из-за ракетного удара

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл — РИА Новости. В результате ракетного удара по Новой Каховке погибли два человека, семеро пропали без вести и 90 ранены, сообщила в Telegram-канале замглавы администрации региона Екатерина Губарева.
Кроме того, по ее информации, разрушено 65 объектов жилого фонда, 15 складов, 248 магазинов, три завода, два больницы и четыре учебных заведения.
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
Вчера, 09:28
Удар по Новой Каховке нанесли по приказу Зеленского, заявил глава ВГА
Ранее сообщалось о пяти погибших, семи пропавших без вести и порядка 70 раненых.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на 12 июля. Там взорвались склады с селитрой, повреждены жилые дома, церковь и другие здания.
Как заявили в военно-гражданской администрации, украинская армия применила американские РСЗО HIMARS. По словам замглавы ВГА Кирилла Стремоусова, всего по городу выпустили шесть ракет, три из них сбили силы ПВО, но три достигли цели.
При этом за три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США — как это было и перед ударами по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам.
Российский военнослужащий на улице Мелитополя - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
05:24Специальная военная операция на Украине
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