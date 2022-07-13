https://ria.ru/20220713/kakhovka-1802163792.html

Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ

Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022

Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ

Удар украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям, повреждены около 65 жилых домов, две школы, три... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:35

2022-07-13T12:35

2022-07-13T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Удар украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям, повреждены около 65 жилых домов, две школы, три садика, свыше 200 магазинов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева."Большие инфраструктурные разрушения. Около 65 домов пострадали, разной степени разрушения. Пострадали две школы, три садика, большое количество магазинов, более 200, это как раз центр города и там достаточно интенсивная жизнь была", - сказала Губарева в эфире Первого канала.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.

https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр