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Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/kakhovka-1802163792.html
Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ
Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ - РИА Новости, 13.07.2022
Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ
Удар украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям, повреждены около 65 жилых домов, две школы, три... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T12:35
2022-07-13T13:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
херсонская область
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Удар украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям, повреждены около 65 жилых домов, две школы, три садика, свыше 200 магазинов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева."Большие инфраструктурные разрушения. Около 65 домов пострадали, разной степени разрушения. Пострадали две школы, три садика, большое количество магазинов, более 200, это как раз центр города и там достаточно интенсивная жизнь была", - сказала Губарева в эфире Первого канала.Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
https://ria.ru/20220712/spetsoperatsiya-1801937587.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, херсонская область , ситуация в днр и лнр
12:35 13.07.2022 (обновлено: 13:01 13.07.2022)
 
Власти Новой Каховки рассказали о разрушениях из-за удара ВСУ

Власти Новой Каховки заявили, что украинский удар по городу привел к большим разрушениям

© РИА НовостиПоследствия удара Украины по Новой Каховке
Последствия удара Украины по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости
Последствия удара Украины по Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Удар украинских военных по Новой Каховке в Херсонской области привел к большим инфраструктурным разрушениям, повреждены около 65 жилых домов, две школы, три садика, свыше 200 магазинов, сообщила замглавы администрации области Екатерина Губарева.
"Большие инфраструктурные разрушения. Около 65 домов пострадали, разной степени разрушения. Пострадали две школы, три садика, большое количество магазинов, более 200, это как раз центр города и там достаточно интенсивная жизнь была", - сказала Губарева в эфире Первого канала.
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке в ночь на вторник, последствия – как у печально известного взрыва в Бейруте: взорвались склады с селитрой, повреждены больница, жилые дома, церковь и другие здания. Есть погибшие, пострадали 90 человек, но данные неполные – под завалами остаются люди.
По информации военно-гражданской администрации, ракетный удар нанесен американскими РСЗО HIMARS. За три дня до атаки Новую Каховку снимал один из спутников США – как и до ударов по Белгороду, Новошахтинску и другим российским объектам, выяснили корреспонденты РИА Новости.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
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