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ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220713/izyum-1802233608.html
ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами
ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами - РИА Новости, 13.07.2022
ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами
Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть пострадавшие среди жителей города, сообщает в среду пресс-служба администрации... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:23
2022-07-13T16:33
специальная военная операция на украине
в мире
изюм (город)
харьковская область
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть пострадавшие среди жителей города, сообщает в среду пресс-служба администрации региона в Telegram-канале."Около полудня ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами, начиненными минами "Лепестками". Били по центру города, есть пострадавшие среди мирного населения", - сообщили в администрации. Отмечается, что сейчас идет разминирование территории, жителей просят не трогать подозрительные предметы.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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изюм (город)
харьковская область
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в мире, изюм (город), харьковская область, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
16:23 13.07.2022 (обновлено: 16:33 13.07.2022)
 
ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами

Харьковская ВГА сообщила об обстреле Изюма со стороны ВСУ кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли центр города Изюм в Харьковской области, есть пострадавшие среди жителей города, сообщает в среду пресс-служба администрации региона в Telegram-канале.
"Около полудня ВСУ обстреляли Изюм кассетными боеприпасами, начиненными минами "Лепестками". Били по центру города, есть пострадавшие среди мирного населения", - сообщили в администрации. Отмечается, что сейчас идет разминирование территории, жителей просят не трогать подозрительные предметы.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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