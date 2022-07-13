https://ria.ru/20220713/izbienie-1802175666.html

Прокуратура проверит данные об избиении девочки в лагере в Магнитогорске

Прокуратура проверит данные об избиении девочки в лагере в Магнитогорске - РИА Новости, 13.07.2022

Прокуратура проверит данные об избиении девочки в лагере в Магнитогорске

Прокуратура начала проверку информации об избиении девочки в детском лагере в Магнитогорске, сообщает надзорное ведомство Челябинской области. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T13:17

2022-07-13T13:17

2022-07-13T13:17

россия

происшествия

магнитогорск

челябинская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура начала проверку информации об избиении девочки в детском лагере в Магнитогорске, сообщает надзорное ведомство Челябинской области.По данным местных СМИ, в чате воспитанников лагеря "Уральские зори" было опубликовано видео, на котором дети таскают за волосы, пинают, бьют головой об кровать девочку."В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны должностных лиц учреждения и полноте принимаемых мер в части профилактики правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html

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магнитогорск

челябинская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

россия, происшествия, магнитогорск, челябинская область