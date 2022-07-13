https://ria.ru/20220713/izbienie-1802144079.html
В Приморье группа подростков избила школьницу из-за ревности
В Приморье группа подростков избила школьницу из-за ревности - РИА Новости, 13.07.2022
В Приморье группа подростков избила школьницу из-за ревности
Прокуратура и полиция проводят проверки после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков в Приморье избивает 13-летнюю девочку, предварительно,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T11:46
2022-07-13T11:46
2022-07-13T12:02
россия
происшествия
приморский край
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Прокуратура и полиция проводят проверки после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков в Приморье избивает 13-летнюю девочку, предварительно, из-за конфликта на почве ревности.В соцсетях опубликованы два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьет руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта."Прокуратура проводит проверку по информации о том, что группа подростков напали на школьницу и применили в отношении нее физическую силу. Предварительно установлено, что в результате конфликта, возникшего на почве ревности между двумя девушками-подростками, одна из них совместно с группой ровесников в возрасте от 14 до 16 лет напали на потерпевшую, причинив ей телесные повреждения", - сообщает краевая прокуратура.Отмечается, что потерпевшей 13 лет, тяжесть вреда ее здоровью устанавливается. Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики и условиям жизни и воспитания участников конфликта.Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю, полицейские установили личности подростков, причастных к инциденту."Все они являются жителями села Сергеевка Партизанского района. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - отметил собеседник.
https://ria.ru/20220713/proisshestvie-1802131137.html
https://ria.ru/20220713/izbienie-1802031580.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, приморский край, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
11:46 13.07.2022 (обновлено: 12:02 13.07.2022)
В Приморье группа подростков избила школьницу из-за ревности
В Приморье полиция проверяет данные об избиении школьницы из-за ревности
ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости.
Прокуратура и полиция проводят
проверки после публикации в соцсетях видео, на котором группа подростков в Приморье избивает 13-летнюю девочку, предварительно, из-за конфликта на почве ревности.
В соцсетях опубликованы два видео, на которых в темное время суток на улице группа подростков окружила школьницу. Одна из девочек требует, чтобы та встала на колени и в чем-то призналась. Школьница отказывается, тогда обидчица нападает на нее и бьет руками, к ней присоединяется вторая и пинает потерпевшую ногой. Упавшая девочка встает на колени, окружающие оскорбляют ее и говорят, что все записывается на камеру. На втором видео пострадавшую по лицу ногой бьет подросток, у нее идет кровь изо рта.
"Прокуратура проводит проверку по информации о том, что группа подростков напали на школьницу и применили в отношении нее физическую силу. Предварительно установлено, что в результате конфликта, возникшего на почве ревности между двумя девушками-подростками, одна из них совместно с группой ровесников в возрасте от 14 до 16 лет напали на потерпевшую, причинив ей телесные повреждения", - сообщает краевая прокуратура.
Отмечается, что потерпевшей 13 лет, тяжесть вреда ее здоровью устанавливается. Прокуратура даст оценку деятельности органов системы профилактики и условиям жизни и воспитания участников конфликта.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России
по Приморскому краю
, полицейские установили личности подростков, причастных к инциденту.
"Все они являются жителями села Сергеевка Партизанского района
. Проводится доследственная проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия", - отметил собеседник.