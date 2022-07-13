https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802292194.html

Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной

Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной - РИА Новости, 13.07.2022

Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной

Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:15

2022-07-13T20:15

2022-07-13T20:15

экономика

цены на нефть

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ.Аналитики отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение/замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке.В то же время в среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен, пишут аналитики. Так, месячные темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены.По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция - 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.

https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802278443.html

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

экономика, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат)