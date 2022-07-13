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Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной - РИА Новости, 13.07.2022
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Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной
Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной - РИА Новости, 13.07.2022
Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной
Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:15
2022-07-13T20:15
экономика
цены на нефть
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ.Аналитики отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение/замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке.В то же время в среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен, пишут аналитики. Так, месячные темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены.По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция - 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.
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экономика, цены на нефть, федеральная служба государственной статистики (росстат)
20:15 13.07.2022
 
Аналитики ЦБ: инфляция в России некоторое время может оставаться пониженной

Аналитики ЦБ: месячная инфляция в России некоторое время может быть на пониженном уровне

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Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Месячная инфляция в России еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов, считают аналитики ЦБ.
"Общий темп роста потребительских цен еще некоторое время может оставаться на пониженном уровне под влиянием временных факторов. По мере их исчерпания на динамику цен будут влиять как проинфляционные факторы ограничений на стороне предложения, так и дезинфляционные факторы снижения потребительской активности. Их относительная динамика станет определяющей для дальнейшей траектории инфляции", - пишут они.
Аналитики отмечают, что сдерживать общий рост цен будет продолжающаяся корректировка цен на плодоовощную продукцию и сахар, которая, по их оценкам, может растянуться еще на несколько недель, а также снижение/замедление роста цен товаров с высокой зависимостью от динамики курса (электроника, стройматериалы), длительность и масштаб которого будет определяться ситуацией на валютном рынке.
В то же время в среднесрочной перспективе факторы на стороне предложения выступают в качестве основных источников риска ускорения роста потребительских цен, пишут аналитики. Так, месячные темпы роста цен производителей потребительских товаров остаются заметно выше 4% в пересчете на год, создавая повышательное давление на потребительские цены.
По последним данным Росстата, в июне была зафиксирована несвойственная для этого месяца дефляция - 0,35%, это максимальное снижение цен в месячном выражении с августа 2017 года. В годовом выражении инфляция в июне замедлилась до 15,9% с 17,1% в мае.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
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В России замедлилась годовая инфляция
 
ЭкономикаЦены на нефтьФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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