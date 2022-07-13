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В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 13.07.2022
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В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 13.07.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:19
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экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ - со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%."В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", - говорится в обзоре министерства.Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", - указано в документе.
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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
19:19 13.07.2022
 
В России замедлилась годовая инфляция

Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 15,62 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ - со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%.
"В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", - говорится в обзоре министерства.
Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", - указано в документе.
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ЭкономикаЦены на нефтьРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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