https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802278443.html

В России замедлилась годовая инфляция

В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 13.07.2022

В России замедлилась годовая инфляция

Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:19

2022-07-13T19:19

2022-07-13T19:19

экономика

цены на нефть

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ - со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%."В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", - говорится в обзоре министерства.Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", - указано в документе.

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экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)