https://ria.ru/20220713/inflyatsiya-1802278443.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 13.07.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:19
2022-07-13T19:19
2022-07-13T19:19
экономика
цены на нефть
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 8 июля до 15,62% с 16,19% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, недельная дефляция вернулась в РФ - со 2 по 8 июля составила 0,03%, с начала года потребительские цены выросли на 11,6%."В годовом выражении рост цен замедлился до 15,62% год к году", - говорится в обзоре министерства.Как указывают авторы обзора, основной вклад в снижение цен продолжает вносить удешевление продовольственных товаров за счет дефляции плодоовощной продукции, а также замедление роста цен на другие продукты питания. "Кроме того, продолжилось снижение цен в сегменте непродовольственных товаров. В сегменте регулируемых и туристических услуг цены выросли на 0,67%", - указано в документе.
https://ria.ru/20220629/tsentrobank-1798958845.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_924d3c9992146d9b07dbcbae7465e4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
В России замедлилась годовая инфляция
Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 15,62 процента