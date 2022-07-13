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Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года - РИА Новости, 13.07.2022
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Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года - РИА Новости, 13.07.2022
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года
Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее, только за июнь они прибавили... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:40
2022-07-13T16:51
экономика
сша
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3 процента, сообщается в пресс-релизе Министерства труда страны.Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель ускорится до 8,8 процента, а месячный — до 1,1 процента.После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.Как отмечал президент Владимир Путин, санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада.
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экономика, сша
15:40 13.07.2022 (обновлено: 16:51 13.07.2022)
 
Годовая инфляция в США достигла максимума с 1981 года

Годовая инфляция в США в июня ускорилась до рекордных с 1981 года 9,1 процента

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг США. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Потребительские цены в США по итогам июня выросли на 9,1 процента в годовом выражении после роста на 8,6 процента месяцем ранее, только за июнь они прибавили 1,3 процента, сообщается в пресс-релизе Министерства труда страны.
Годовой показатель стал рекордным с ноября 1981 года.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали, что годовой показатель ускорится до 8,8 процента, а месячный — до 1,1 процента.
После начала российской военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для самого Запада — привели к росту инфляции и цен на продукты питания и топливо.
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