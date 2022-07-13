https://ria.ru/20220713/imuschestvo-1802101611.html
Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества - РИА Новости, 13.07.2022
Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
Бывшая сотрудница Sputnik Meedia Елена Черышева рассказала РИА Новости, что эстонский суд удовлетворил жалобу о возвращении ей части личного имущества. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T07:35
2022-07-13T07:35
2022-07-13T09:18
эстония
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980344_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6d50b6b63dee5bd6aede92acc1eee40f.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшая сотрудница Sputnik Meedia Елена Черышева рассказала РИА Новости, что эстонский суд удовлетворил жалобу о возвращении ей части личного имущества.В апреле власти Эстонии задержали Черышеву по подозрению в совершении преступления против мира и в нарушении международных санкций, но позже отпустили ее под подписку о невыезде.Кроме того, суд признал незаконным обыск, проведенный у журналистки.Журналистка уточнила, что адвокат направлял ходатайство о возвращении имущества ведущему прокурору Таави Перну, но 13 мая получил отказ. Затем жалобу подали уже в Госпрокуратуру, но и оттуда последовал отказ.По ее словам, часть имущества ей уже возвратили. Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который закрылся в 2020 году из-за угроз со стороны эстонской полиции.В начале марта этого года и Sputnik Meedia объявил о прекращении работы. Как объяснила Черышева, на протяжении года банки замораживали зарплаты и закрывали счета портала на основании подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и нелегальной продаже алкоголя. Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать со Sputnik Meedia, а шеф-редактор и сотрудники получали угрозы.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html
https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html
эстония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1c/1563980344_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3f4f31913982f17f0a935c8709a414ab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эстония, в мире
07:35 13.07.2022 (обновлено: 09:18 13.07.2022)
Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества
Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia Черышевой часть изъятого имущества
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшая сотрудница Sputnik Meedia Елена Черышева рассказала РИА Новости, что эстонский суд удовлетворил жалобу о возвращении ей части личного имущества.
В апреле власти Эстонии
задержали Черышеву по подозрению в совершении преступления против мира и в нарушении международных санкций, но позже отпустили ее под подписку о невыезде.
"Харьюский уездный суд 7 июля принял положительное решение по жалобе моего адвоката Свена Силлара, в котором тот просил суд отменить постановление генерального прокурора от 17.06.2022 и вернуть мне часть изъятого в ходе обыска 06.04.2022 личного имущества", — сказала Черышева.
Кроме того, суд признал незаконным обыск, проведенный у журналистки.
Журналистка уточнила, что адвокат направлял ходатайство о возвращении имущества ведущему прокурору Таави Перну, но 13 мая получил отказ. Затем жалобу подали уже в Госпрокуратуру, но и оттуда последовал отказ.
"В своем решении Харьюский уездный суд подчеркивает: учитывая решение Таллинского окружного суда от 10.05.2022 о необоснованности и незаконности обыска, суду непонятно, на каком основании следователь продолжает удерживать найденные и изъятые в ходе обыска средства", — добавила Черышева.
По ее словам, часть имущества ей уже возвратили.
Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который закрылся в 2020 году из-за угроз со стороны эстонской полиции.
В начале марта этого года и Sputnik Meedia объявил о прекращении работы. Как объяснила Черышева, на протяжении года банки замораживали зарплаты и закрывали счета портала на основании подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и нелегальной продаже алкоголя. Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать со Sputnik Meedia, а шеф-редактор и сотрудники получали угрозы.
Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии
, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса
, Риги
и Таллина
принципам демократии и свободы слова".