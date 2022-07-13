https://ria.ru/20220713/imuschestvo-1802101611.html

Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества

Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества - РИА Новости, 13.07.2022

Эстонский суд вернул экс-сотруднице Sputnik Meedia часть изъятого имущества

Бывшая сотрудница Sputnik Meedia Елена Черышева рассказала РИА Новости, что эстонский суд удовлетворил жалобу о возвращении ей части личного имущества. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T07:35

2022-07-13T07:35

2022-07-13T09:18

эстония

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Бывшая сотрудница Sputnik Meedia Елена Черышева рассказала РИА Новости, что эстонский суд удовлетворил жалобу о возвращении ей части личного имущества.В апреле власти Эстонии задержали Черышеву по подозрению в совершении преступления против мира и в нарушении международных санкций, но позже отпустили ее под подписку о невыезде.Кроме того, суд признал незаконным обыск, проведенный у журналистки.Журналистка уточнила, что адвокат направлял ходатайство о возвращении имущества ведущему прокурору Таави Перну, но 13 мая получил отказ. Затем жалобу подали уже в Госпрокуратуру, но и оттуда последовал отказ.По ее словам, часть имущества ей уже возвратили. Sputnik Meedia создали бывшие сотрудники Sputnik Эстония, который закрылся в 2020 году из-за угроз со стороны эстонской полиции.В начале марта этого года и Sputnik Meedia объявил о прекращении работы. Как объяснила Черышева, на протяжении года банки замораживали зарплаты и закрывали счета портала на основании подозрений в отмывании денег, финансировании терроризма и нелегальной продаже алкоголя. Кроме того, в последнее время многие ньюсмейкеры отказались сотрудничать со Sputnik Meedia, а шеф-редактор и сотрудники получали угрозы.Власти балтийских стран неоднократно препятствовали работе российских СМИ. В российском МИД заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".

https://ria.ru/20220523/diskriminatsiya-1790167188.html

https://ria.ru/20220425/zhurnalisty-1785369416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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