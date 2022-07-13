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Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу

Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022

Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу

Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России,... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T19:41

2022-07-13T19:41

2022-07-13T19:49

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ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."В 14.00 генсек выступит перед прессой. Это будет касаться сегодняшних событий в Стамбуле. Он сделает заявление и ответит на пару вопросов", - сказал Хак.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.

https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html

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