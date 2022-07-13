19:41 13.07.2022 (обновлено: 19:49 13.07.2022)
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу
Генсек ООН Гутерреш сделает заявление по переговорам по зерну в 21:00 по Москве
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"В 14.00 генсек выступит перед прессой. Это будет касаться сегодняшних событий в Стамбуле. Он сделает заявление и ответит на пару вопросов", - сказал Хак.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.