Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/guterresh-1802284980.html
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу - РИА Новости, 13.07.2022
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу
Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России,... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T19:41
2022-07-13T19:49
цены на нефть
владимир путин
россия
москва
черное море
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_adade2d4a72282b5c04f778a369b5b69.jpg
ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак."В 14.00 генсек выступит перед прессой. Это будет касаться сегодняшних событий в Стамбуле. Он сделает заявление и ответит на пару вопросов", - сказал Хак.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html
россия
москва
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785557574_225:0:2956:2048_1920x0_80_0_0_3155e061adaf1f217436a293ff47704c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
цены на нефть, владимир путин, россия, москва, черное море, оон, ситуация в днр и лнр
19:41 13.07.2022 (обновлено: 19:49 13.07.2022)
 
Гутерреш сделает заявление по стамбульским переговорам по зерновому вопросу

Генсек ООН Гутерреш сделает заявление по переговорам по зерну в 21:00 по Москве

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 13 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает в 14.00 (21.00 мск) заявление для прессы по прошедшим в Стамбуле переговорам о проблеме вывоза зерна с Украины и из России, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
"В 14.00 генсек выступит перед прессой. Это будет касаться сегодняшних событий в Стамбуле. Он сделает заявление и ответит на пару вопросов", - сказал Хак.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус в сегодняшней встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Обработка зерна, собранного с полей в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 16:25
Российская делегация в Стамбуле представила предложения по вывозу зерна
 
Цены на нефтьВладимир ПутинРоссияМоскваЧерное мореООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала