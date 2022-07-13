https://ria.ru/20220713/gurovich-1802290735.html

Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича

Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича - РИА Новости, 13.07.2022

Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича

Басманный районный суд Москвы арестовал до 11 сентября бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T20:12

2022-07-13T20:12

2022-07-13T21:44

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

мурманская область

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал до 11 сентября бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.По мнению следователя, обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, его бывших подчиненных, а также скрыться и уничтожить доказательства."Ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталия Дударь.Сообщается, что сам Гурович настаивал на домашнем аресте. По его словам, он не может скрыться, поскольку ему запрещен выезд из России из-за доступа к государственной тайне. Также задержанный пожаловался на здоровье и состояние супруги, нуждающейся в постоянном уходе.У защиты есть три дня, чтобы оспорить решение суда.По версии СК, обвиняемый в 2020 году организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В итоге его возвели "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Отмечается, что Гурович "не принял меры для эффективного использования средств", в результате бюджет Мурманской области понес ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".Статья УК "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает до десяти лет лишения свободы.

https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800574303.html

https://ria.ru/20220627/uvolnenie-1798292251.html

https://ria.ru/20220713/gurdin-1802180689.html

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мурманская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)