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Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича - РИА Новости, 13.07.2022
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Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича
Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича - РИА Новости, 13.07.2022
Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича
Басманный районный суд Москвы арестовал до 11 сентября бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T20:12
2022-07-13T21:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
мурманская область
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал до 11 сентября бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.По мнению следователя, обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, его бывших подчиненных, а также скрыться и уничтожить доказательства."Ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталия Дударь.Сообщается, что сам Гурович настаивал на домашнем аресте. По его словам, он не может скрыться, поскольку ему запрещен выезд из России из-за доступа к государственной тайне. Также задержанный пожаловался на здоровье и состояние супруги, нуждающейся в постоянном уходе.У защиты есть три дня, чтобы оспорить решение суда.По версии СК, обвиняемый в 2020 году организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В итоге его возвели "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".Отмечается, что Гурович "не принял меры для эффективного использования средств", в результате бюджет Мурманской области понес ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".Статья УК "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает до десяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20220706/proisshestvie-1800574303.html
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, мурманская область, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
20:12 13.07.2022 (обновлено: 21:44 13.07.2022)
 
Суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича

Басманный суд арестовал экс-замглавы МЧС Гуровича по обвинению в превышении полномочий

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы
Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Бывший заместитель министра МЧС России Андрей Гурович в Басманном районном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Басманный районный суд Москвы арестовал до 11 сентября бывшего заместителя главы МЧС России Андрея Гуровича, обвиняемого в превышении должностных полномочий при строительстве госпиталя для больных COVID-19 в Мурманской области, передает корреспондент РИА Новости из зала заседаний.
По мнению следователя, обвиняемый может оказывать давление на свидетелей, его бывших подчиненных, а также скрыться и уничтожить доказательства.
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"Ходатайство удовлетворить, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", — огласила решение судья Наталия Дударь.
Сообщается, что сам Гурович настаивал на домашнем аресте. По его словам, он не может скрыться, поскольку ему запрещен выезд из России из-за доступа к государственной тайне. Также задержанный пожаловался на здоровье и состояние супруги, нуждающейся в постоянном уходе.
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У защиты есть три дня, чтобы оспорить решение суда.
По версии СК, обвиняемый в 2020 году организовал выделение из федерального бюджета более 969 миллионов рублей для строительства в Мурманской области полевого госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В итоге его возвели "без учета климатических условий региона, по назначению не использовался и был демонтирован".
Отмечается, что Гурович "не принял меры для эффективного использования средств", в результате бюджет Мурманской области понес ущерб "на сумму более 323 миллионов рублей".
Статья УК "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает до десяти лет лишения свободы.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМурманская областьПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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