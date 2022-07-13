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В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства - РИА Новости, 13.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства - РИА Новости, 13.07.2022
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства
Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:23
2022-07-13T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей."В данный момент у нас идет формирование пунктов для приема документов на оформление гражданства РФ", - сообщили администрация.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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украина
харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр
10:23 13.07.2022
 
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства

В Харьковской области начали создание пунктов оформления российского гражданства

© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.
Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей.
"В данный момент у нас идет формирование пунктов для приема документов на оформление гражданства РФ", - сообщили администрация.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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