https://ria.ru/20220713/grazhdanstvo-1802126721.html
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства - РИА Новости, 13.07.2022
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства
Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:23
2022-07-13T10:23
2022-07-13T10:23
специальная военная операция на украине
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харьковская область
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей."В данный момент у нас идет формирование пунктов для приема документов на оформление гражданства РФ", - сообщили администрация.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр
В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства
В Харьковской области начали создание пунктов оформления российского гражданства