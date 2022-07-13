https://ria.ru/20220713/grazhdanstvo-1802126721.html

В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства

В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства - РИА Новости, 13.07.2022

В Харьковской области создадут пункты оформления российского гражданства

Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:23

2022-07-13T10:23

2022-07-13T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

харьковская область

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Работа по созданию пунктов для оформления российского гражданства началась в Харьковской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона.Президент РФ Владимир Путин 11 июля подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ для всех жителей Украины. Ранее это право имели только жители ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей."В данный момент у нас идет формирование пунктов для приема документов на оформление гражданства РФ", - сообщили администрация.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220707/pasporta-1800914679.html

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харьковская область

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Кирилл Волков

в мире, украина, харьковская область, россия, ситуация в днр и лнр