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В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы" - РИА Новости, 13.07.2022
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В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы"
В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы" - РИА Новости, 13.07.2022
В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы"
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр госуслуг "Мои Документы" в Северо-Западном округе, он стал седьмым флагманским центром в столице. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T14:35
2022-07-13T14:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
сергей собянин
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр госуслуг "Мои Документы" в Северо-Западном округе, он стал седьмым флагманским центром в столице."Поздравляю с новосельем. Замечательный центр, в котором можно получить все услуги: федеральные, региональные, от регистрации машины до регистрации брака", - сказал Собянин журналистам во время открытия центра.Сотрудники МФЦ отметили, что жители района ждали открытия нового центра. Новый центр расположен в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, площадь нового центра "Мои Документы" в ТРЦ "Калейдоскоп" составляет 2,8 тысячи квадратных метров, штат - 97 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, ЗАГС и другие.Во флагманском офисе СЗАО будет реализован пилотный проект повышения качества обслуживания посетителей - в 20 окнах приёма встроены дополнительные экраны. В процессе оказания государственной услуги на них будут выводиться бланки заявлений - заявители смогут проверять правильность данных прямо в процессе их ввода в компьютерную систему. Также на экранах будет демонстрироваться информация о проектах, реализуемых центрами госуслуг. Такой подход сократит время предоставления многих услуг, позволит избегать ошибок и опечаток, снизит расход бумаги. Ожидается, что флагманский центр "Мои Документы" на Сходненской улице будет принимать до 1200 человек в сутки.Открытие восьмого флагмана планируется в Западном административном округе в ТРЦ "Кунцево Плаза". Также мэр осмотрел дом, возведённый по программе реновации, итоги благоустройства сквера на Туристкой улице и ход работ на бульваре Яна Райниса. В ходе осмотра он пообщался с жителями района.Как уточнили в пресс-службе мэрии, многоэтажный жилой дом на Туристской улице был возведён по индивидуальному проекту. В новостройке 417 квартир. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.В мэрии напомнили, что программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в неё включены 5 175 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей. Работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса были начаты в апреле 2022 года, площадь благоустройства составит 11,4 га. В рамках благоустройства будут обустроены пешеходные дорожки - на бульваре уложат 5,2 тысячи кв.м покрытия из бетонной плитки и 15,9 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия. Для отдыха и занятий спортом появятся площадки различного назначения с безопасным каучуковым покрытием. На данный момент работы выполнены на 47%. Завершить работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса планируется в августе 2022 года.
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РИА Новости
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москва, общество, сергей собянин
14:35 13.07.2022
 
В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы"

Сергей Собянин открыл седьмой в Москве флагман "Мои Документы" в Северо-Западном округе

© РИА Новости / Варвара ГертьеМногофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы"
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр госуслуг "Мои Документы" в Северо-Западном округе, он стал седьмым флагманским центром в столице.
"Поздравляю с новосельем. Замечательный центр, в котором можно получить все услуги: федеральные, региональные, от регистрации машины до регистрации брака", - сказал Собянин журналистам во время открытия центра.
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Сотрудники МФЦ отметили, что жители района ждали открытия нового центра. Новый центр расположен в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, площадь нового центра "Мои Документы" в ТРЦ "Калейдоскоп" составляет 2,8 тысячи квадратных метров, штат - 97 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, ЗАГС и другие.
Во флагманском офисе СЗАО будет реализован пилотный проект повышения качества обслуживания посетителей - в 20 окнах приёма встроены дополнительные экраны. В процессе оказания государственной услуги на них будут выводиться бланки заявлений - заявители смогут проверять правильность данных прямо в процессе их ввода в компьютерную систему. Также на экранах будет демонстрироваться информация о проектах, реализуемых центрами госуслуг. Такой подход сократит время предоставления многих услуг, позволит избегать ошибок и опечаток, снизит расход бумаги. Ожидается, что флагманский центр "Мои Документы" на Сходненской улице будет принимать до 1200 человек в сутки.
Открытие восьмого флагмана планируется в Западном административном округе в ТРЦ "Кунцево Плаза". Также мэр осмотрел дом, возведённый по программе реновации, итоги благоустройства сквера на Туристкой улице и ход работ на бульваре Яна Райниса. В ходе осмотра он пообщался с жителями района.
Как уточнили в пресс-службе мэрии, многоэтажный жилой дом на Туристской улице был возведён по индивидуальному проекту. В новостройке 417 квартир. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.
В мэрии напомнили, что программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в неё включены 5 175 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей. Работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса были начаты в апреле 2022 года, площадь благоустройства составит 11,4 га. В рамках благоустройства будут обустроены пешеходные дорожки - на бульваре уложат 5,2 тысячи кв.м покрытия из бетонной плитки и 15,9 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия. Для отдыха и занятий спортом появятся площадки различного назначения с безопасным каучуковым покрытием. На данный момент работы выполнены на 47%. Завершить работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса планируется в августе 2022 года.
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