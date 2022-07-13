https://ria.ru/20220713/gosuslugi-1802196672.html

В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы"

В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы" - РИА Новости, 13.07.2022

В Москве открыли седьмой флагманский центр "Мои Документы"

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр госуслуг "Мои Документы" в Северо-Западном округе, он стал седьмым флагманским центром в столице. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T14:35

2022-07-13T14:35

2022-07-13T14:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

сергей собянин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/13/1732991075_0:24:2001:1149_1920x0_80_0_0_fbf6610ba73345df5d9f0f07b7d2ed5f.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр госуслуг "Мои Документы" в Северо-Западном округе, он стал седьмым флагманским центром в столице."Поздравляю с новосельем. Замечательный центр, в котором можно получить все услуги: федеральные, региональные, от регистрации машины до регистрации брака", - сказал Собянин журналистам во время открытия центра.Сотрудники МФЦ отметили, что жители района ждали открытия нового центра. Новый центр расположен в торговом центре "Калейдоскоп" на Сходненской. Как уточнили в пресс-службе столичной мэрии, площадь нового центра "Мои Документы" в ТРЦ "Калейдоскоп" составляет 2,8 тысячи квадратных метров, штат - 97 специалистов МФЦ, а также сотрудники ГИБДД, ЗАГС и другие.Во флагманском офисе СЗАО будет реализован пилотный проект повышения качества обслуживания посетителей - в 20 окнах приёма встроены дополнительные экраны. В процессе оказания государственной услуги на них будут выводиться бланки заявлений - заявители смогут проверять правильность данных прямо в процессе их ввода в компьютерную систему. Также на экранах будет демонстрироваться информация о проектах, реализуемых центрами госуслуг. Такой подход сократит время предоставления многих услуг, позволит избегать ошибок и опечаток, снизит расход бумаги. Ожидается, что флагманский центр "Мои Документы" на Сходненской улице будет принимать до 1200 человек в сутки.Открытие восьмого флагмана планируется в Западном административном округе в ТРЦ "Кунцево Плаза". Также мэр осмотрел дом, возведённый по программе реновации, итоги благоустройства сквера на Туристкой улице и ход работ на бульваре Яна Райниса. В ходе осмотра он пообщался с жителями района.Как уточнили в пресс-службе мэрии, многоэтажный жилой дом на Туристской улице был возведён по индивидуальному проекту. В новостройке 417 квартир. Улучшенная отделка квартир и мест общего пользования выполнена в соответствии с требованиями Московского стандарта реновации. Дом оборудован автоматизированной системой контроля и учёта потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Создана безбарьерная среда для маломобильных граждан и родителей с детскими колясками.В мэрии напомнили, что программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена 1 августа 2017 года, в неё включены 5 175 домов - около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых проживает порядка 1 миллиона жителей. Работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса были начаты в апреле 2022 года, площадь благоустройства составит 11,4 га. В рамках благоустройства будут обустроены пешеходные дорожки - на бульваре уложат 5,2 тысячи кв.м покрытия из бетонной плитки и 15,9 тысячи кв.м асфальтобетонного покрытия. Для отдыха и занятий спортом появятся площадки различного назначения с безопасным каучуковым покрытием. На данный момент работы выполнены на 47%. Завершить работы по комплексному благоустройству бульвара Яна Райниса планируется в августе 2022 года.

https://realty.ria.ru/20220209/remont-1771819451.html

https://ria.ru/20220713/moskva-1802131830.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество, сергей собянин