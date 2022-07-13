Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов
Экс-советник Трампа Болтон признался, что участвовал в подготовке госпереворотов в мире
Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, указав на кропотливый характер такой работы.
Во время интервью на телеканале CNN журналист Джейк Таппер, комментируя январский штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа – бывшего президента США и шефа Болтона – выразил мнение, что для подготовки госпереворота "не нужно обладать блестящим умом".
"Как человек, помогавший с планированием государственных переворотов – не здесь, но в других частях света – я не согласен. Это требует большого количества работы", - сказал Болтон.
При этом он отметил, что события в районе Капитолия полуторагодовой давности не являются образцом такой подготовки.
"Он (Трамп) прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий. Попросил об этом, это несомненно", - добавил экс-советник по нацбезопасности США.
В бытность администрации Трампа у главы государства и его советника часто возникали разногласия, о чем сам публично говорил сам президент. В результате, незадолго до окончания срока своих полномочий Дональд Трамп уволил Болтона с его поста. Прежде Болтона, в прошлом постпреда США при ООН и помощника госсекретаря, называли одним из самых непримиримых внешнеполитических "ястребов" в Америке.