https://ria.ru/20220713/gosperevoroty-1802088903.html

Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов

Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов - РИА Новости, 13.07.2022

Экс-советник Трампа признался, что участвовал в подготовке госпереворотов

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T00:15

2022-07-13T00:15

2022-07-13T00:15

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ВАШИНГТОН, 13 июл – РИА Новости. Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон признался, что в прошлом участвовал в организации государственных переворотов в других частях света, указав на кропотливый характер такой работы.Во время интервью на телеканале CNN журналист Джейк Таппер, комментируя январский штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа – бывшего президента США и шефа Болтона – выразил мнение, что для подготовки госпереворота "не нужно обладать блестящим умом".При этом он отметил, что события в районе Капитолия полуторагодовой давности не являются образцом такой подготовки."Он (Трамп) прыгал с одной идеи на другую – и в конечном счете спустил протестующих на Капитолий. Попросил об этом, это несомненно", - добавил экс-советник по нацбезопасности США.В бытность администрации Трампа у главы государства и его советника часто возникали разногласия, о чем сам публично говорил сам президент. В результате, незадолго до окончания срока своих полномочий Дональд Трамп уволил Болтона с его поста. Прежде Болтона, в прошлом постпреда США при ООН и помощника госсекретаря, называли одним из самых непримиримых внешнеполитических "ястребов" в Америке.

https://ria.ru/20220712/opros-1802046884.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша