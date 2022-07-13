https://ria.ru/20220713/gosizmena-1802210862.html

Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену

Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022

Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену

Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:12

2022-07-13T15:12

2022-07-13T15:12

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения свободы по уголовному делу об измене государству, сообщил зампредседателя лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий."Журналистке Катерине Андреевой, которая уже 1,5 года находится в тюрьме, дали еще восемь лет за "измену государству", - написал он в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. В свою очередь госагентство Белта уточнило, что приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Белоруссии."Окончательно, с учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева были первыми в Белоруссии журналистами, получившими сроки за организацию в республике протестов оппозиции, которые начались после выборов президента в 2020 году."Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети, группа граждан, объединенная через интернет-ресурсы "Белсат", признана в Белоруссии экстремистским формированием.

https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758843481.html

https://ria.ru/20220315/konstitutsiya-1778175459.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белсат, белоруссия, польша