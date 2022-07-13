Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену
Гомельский облсуд приговорил журналистку "Белсата" Андрееву к восьми годам за госизмену
Молоток судьи. Архивное фото
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения свободы по уголовному делу об измене государству, сообщил зампредседателя лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
"Журналистке Катерине Андреевой, которая уже 1,5 года находится в тюрьме, дали еще восемь лет за "измену государству", - написал он в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. В свою очередь госагентство Белта уточнило, что приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Белоруссии.
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"Окончательно, с учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева были первыми в Белоруссии журналистами, получившими сроки за организацию в республике протестов оппозиции, которые начались после выборов президента в 2020 году.
"Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети, группа граждан, объединенная через интернет-ресурсы "Белсат", признана в Белоруссии экстремистским формированием.
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