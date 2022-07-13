Рейтинг@Mail.ru
Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220713/gosizmena-1802210862.html
Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену
Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену - РИА Новости, 13.07.2022
Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену
Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:12
2022-07-13T15:12
в мире
белсат
белоруссия
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_105aa45a8a24cc474020b1b18f595e4b.jpg
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения свободы по уголовному делу об измене государству, сообщил зампредседателя лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий."Журналистке Катерине Андреевой, которая уже 1,5 года находится в тюрьме, дали еще восемь лет за "измену государству", - написал он в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. В свою очередь госагентство Белта уточнило, что приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Белоруссии."Окончательно, с учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева были первыми в Белоруссии журналистами, получившими сроки за организацию в республике протестов оппозиции, которые начались после выборов президента в 2020 году."Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети, группа граждан, объединенная через интернет-ресурсы "Белсат", признана в Белоруссии экстремистским формированием.
https://ria.ru/20211112/belorussiya-1758843481.html
https://ria.ru/20220315/konstitutsiya-1778175459.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754207477_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_959966d5622ae81979b3a355d444dad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белсат, белоруссия, польша
15:12 13.07.2022
 
Белорусский суд дал журналистке "Белсата" восемь лет за госизмену

Гомельский облсуд приговорил журналистку "Белсата" Андрееву к восьми годам за госизмену

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Гомельский областной суд приговорил отбывающую наказание в белорусской колонии журналистку польского телеканала "Белсат" Катерину Андрееву к 8 годам лишения свободы по уголовному делу об измене государству, сообщил зампредседателя лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов Борис Горецкий.
"Журналистке Катерине Андреевой, которая уже 1,5 года находится в тюрьме, дали еще восемь лет за "измену государству", - написал он в соцсетях. Процесс проходил в закрытом режиме, подробности обвинения неизвестны. В свою очередь госагентство Белта уточнило, что приговором Гомельского областного суда подсудимая признана виновной в выдаче иностранному государству, международной либо иностранной организации или их представителям государственных секретов Белоруссии.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября 2021, 20:26
Белоруссия признала информагентство БелаПАН экстремистским формированием
"Окончательно, с учетом назначенного ранее судом Фрунзенского района столицы наказания, Екатерину Андрееву приговорили к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил", - говорится в сообщении.
В феврале 2021 года суд в Минске назначил по два года лишения свободы двум журналистам "Белсата" - Дарье Чульцовой и Катерине Бахваловой (Андреевой). Они были задержаны после прямого эфира с места разгона силовиками демонстрантов в одном из дворов Минска 15 ноября 2020 года и стали фигурантами уголовного дела об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок. Чульцова и Андреева были первыми в Белоруссии журналистами, получившими сроки за организацию в республике протестов оппозиции, которые начались после выборов президента в 2020 году.
"Белсат" - польский спутниковый телеканал, вещающий в основном на белорусском языке, однако в республике он не аккредитован. У телеканала есть сайт и социальные сети, группа граждан, объединенная через интернет-ресурсы "Белсат", признана в Белоруссии экстремистским формированием.
Мужчина во время голосования на Республиканском референдуме по поправкам в конституцию Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.03.2022
15 марта, 00:22
В Белоруссии вступила в силу обновленная конституция
 
В миреБелсатБелоруссияПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала