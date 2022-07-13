21:30 13.07.2022 (обновлено: 23:58 13.07.2022)
Представитель Госдепа сравнил коррупцию на Украине с опиоидами
Помощник главы Госдепа Робинсон сравнил коррупцию на Украине с проблемой опиоидов в США
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Помощник главы Госдепа по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон сравнил ситуацию на Гаити, распространение опасных опиоидов в США и коррупцию на Украине.
"Сегодня после Гаити Украина занимает первое место среди того, над чем я работаю. Второе, вообще-то: фентанил — все еще большая проблема в США. Проще говоря, это одна из тем, которая не дает мне спать", — пояснил он во время выступления на мероприятии Центра стратегических и международных исследований.
По его словам, Вашингтон работает с Киевом над юридической реформой и предоставляет инструменты борьбы с коррупцией.
Ранее издание The Washington Times приводило слова полковника США Марка Канчана, по мнению которого Украина остается крайне неэффективной страной, погрязшей в коррупции, и "если люди увидят, как олигархи приобретают на американские деньги яхты, — это подорвет народную поддержку".
Как еще в феврале отмечал президент России Владимир Путин, коррупция "разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти".