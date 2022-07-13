https://ria.ru/20220713/gosdep-1802303008.html

Представитель Госдепа сравнил коррупцию на Украине с опиоидами

Представитель Госдепа сравнил коррупцию на Украине с опиоидами - РИА Новости, 13.07.2022

Представитель Госдепа сравнил коррупцию на Украине с опиоидами

Помощник главы Госдепа по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон сравнил ситуацию на Гаити, распространение опасных опиоидов в РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T21:30

2022-07-13T21:30

2022-07-13T23:58

в мире

украина

гаити

сша

центр стратегических и международных исследований

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Помощник главы Госдепа по проблемам оборота наркотиков и правоохранительным вопросам Тодд Робинсон сравнил ситуацию на Гаити, распространение опасных опиоидов в США и коррупцию на Украине.По его словам, Вашингтон работает с Киевом над юридической реформой и предоставляет инструменты борьбы с коррупцией.Ранее издание The Washington Times приводило слова полковника США Марка Канчана, по мнению которого Украина остается крайне неэффективной страной, погрязшей в коррупции, и "если люди увидят, как олигархи приобретают на американские деньги яхты, — это подорвет народную поддержку".Как еще в феврале отмечал президент России Владимир Путин, коррупция "разъела украинскую государственность, всю систему, все ветви власти".

https://ria.ru/20220629/naemnik-1799103913.html

украина

гаити

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в мире, украина, гаити, сша, центр стратегических и международных исследований , владимир путин