https://ria.ru/20220713/germaniya-1802230319.html

Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ

Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ - РИА Новости, 13.07.2022

Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ

Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T16:14

2022-07-13T16:14

2022-07-13T16:14

экономика

германия

цены на нефть

катар

берлин (город)

санкции в отношении россии

признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа (СПГ), чтобы заменить российское топливо, пишет Bloomberg.Как отметили авторы статьи Дэвид Стрингер и Стивен Стапчински, ФРГ также рассматривает возможность сделки с американским экспортером Venture Global LNG.При этом, по информации издания, компания уже заключила сделку с немецким энергоконцерном EnBW.Помимо этого, Берлин ведет переговоры с Катаром, одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ."Однако обсуждения зашли в тупик, поскольку ФРГ выступила против требований Катара о долгосрочных контрактах, которые могут усложнить достижение экологических целей", — отмечается в публикации.Ранее агенство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов Йорга Кукиса сообщило, что Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти.

https://ria.ru/20220713/berbok-1802179427.html

германия

катар

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, германия, цены на нефть, катар, берлин (город), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии