https://ria.ru/20220713/germaniya-1802230319.html
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ - РИА Новости, 13.07.2022
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ
Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:14
2022-07-13T16:14
2022-07-13T16:14
экономика
германия
цены на нефть
катар
берлин (город)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа (СПГ), чтобы заменить российское топливо, пишет Bloomberg.Как отметили авторы статьи Дэвид Стрингер и Стивен Стапчински, ФРГ также рассматривает возможность сделки с американским экспортером Venture Global LNG.При этом, по информации издания, компания уже заключила сделку с немецким энергоконцерном EnBW.Помимо этого, Берлин ведет переговоры с Катаром, одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ."Однако обсуждения зашли в тупик, поскольку ФРГ выступила против требований Катара о долгосрочных контрактах, которые могут усложнить достижение экологических целей", — отмечается в публикации.Ранее агенство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов Йорга Кукиса сообщило, что Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти.
https://ria.ru/20220713/berbok-1802179427.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, германия, цены на нефть, катар, берлин (город), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ
Bloomberg: Германия ведет переговоры с Shell о замене российского газа на СПГ