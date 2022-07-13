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Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ - РИА Новости, 13.07.2022
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Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ - РИА Новости, 13.07.2022
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ
Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T16:14
2022-07-13T16:14
экономика
германия
цены на нефть
катар
берлин (город)
санкции в отношении россии
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа (СПГ), чтобы заменить российское топливо, пишет Bloomberg.Как отметили авторы статьи Дэвид Стрингер и Стивен Стапчински, ФРГ также рассматривает возможность сделки с американским экспортером Venture Global LNG.При этом, по информации издания, компания уже заключила сделку с немецким энергоконцерном EnBW.Помимо этого, Берлин ведет переговоры с Катаром, одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ."Однако обсуждения зашли в тупик, поскольку ФРГ выступила против требований Катара о долгосрочных контрактах, которые могут усложнить достижение экологических целей", — отмечается в публикации.Ранее агенство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов Йорга Кукиса сообщило, что Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти.
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экономика, германия, цены на нефть, катар, берлин (город), санкции в отношении россии, признание днр и лнр в россии
16:14 13.07.2022
 
Bloomberg: ФРГ хочет договориться с Shell о замене российского газа на СПГ

Bloomberg: Германия ведет переговоры с Shell о замене российского газа на СПГ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании Бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия ведет переговоры с ведущими мировыми нефтегазовыми компаниями, в том числе и с энергетическим гигантом Shell, о долгосрочных контрактах на поставку сжиженного газа (СПГ), чтобы заменить российское топливо, пишет Bloomberg.
Как отметили авторы статьи Дэвид Стрингер и Стивен Стапчински, ФРГ также рассматривает возможность сделки с американским экспортером Venture Global LNG.
При этом, по информации издания, компания уже заключила сделку с немецким энергоконцерном EnBW.
Помимо этого, Берлин ведет переговоры с Катаром, одним из крупнейших мировых экспортеров СПГ.
"Однако обсуждения зашли в тупик, поскольку ФРГ выступила против требований Катара о долгосрочных контрактах, которые могут усложнить достижение экологических целей", — отмечается в публикации.
Ранее агенство Reuters со ссылкой на заместителя министра финансов Йорга Кукиса сообщило, что Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
Вчера, 13:30
В Германии набросились на Бербок после слов о России
 
ЭкономикаГерманияЦены на нефтьКатарБерлин (город)Санкции в отношении РоссииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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