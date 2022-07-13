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В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии - РИА Новости, 13.07.2022
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В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии
В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии - РИА Новости, 13.07.2022
В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии
Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T10:37
2022-07-13T11:50
в мире
германия
берлин (город)
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, сообщило агентство dpa. "В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она. Гиффай добавила, что принятие таких мер вовсе не говорит о том, что Берлин должен погрузиться во тьму. Необходимо найти баланс между "требованиями безопасности" и "безболезненными" способами экономии энергии, отметила бургомистр. Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html
https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html
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в мире, германия, берлин (город)
10:37 13.07.2022 (обновлено: 11:50 13.07.2022)
 
В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии

Бургомистр Берлина Гиффай призвала отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии

CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf / Бранденбургские ворота в Берлине
Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
CC BY-SA 3.0 / Thomas Wolf /
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, сообщило агентство dpa.

"В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она.
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Гиффай добавила, что принятие таких мер вовсе не говорит о том, что Берлин должен погрузиться во тьму. Необходимо найти баланс между "требованиями безопасности" и "безболезненными" способами экономии энергии, отметила бургомистр.

Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
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