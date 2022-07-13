https://ria.ru/20220713/germaniya-1802129602.html

В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии

В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии - РИА Новости, 13.07.2022

В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии

Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T10:37

2022-07-13T10:37

2022-07-13T11:50

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берлин (город)

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, сообщило агентство dpa. "В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она. Гиффай добавила, что принятие таких мер вовсе не говорит о том, что Берлин должен погрузиться во тьму. Необходимо найти баланс между "требованиями безопасности" и "безболезненными" способами экономии энергии, отметила бургомистр. Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.

https://ria.ru/20220710/germaniya-1801538272.html

https://ria.ru/20220622/gaz-1797413639.html

германия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, берлин (город)