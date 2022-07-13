10:37 13.07.2022 (обновлено: 11:50 13.07.2022)
В Берлине захотели отключать подсветку Бранденбургских ворот для экономии
Бургомистр Берлина Гиффай призвала отключить подсветку Бранденбургских ворот для экономии
Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай предложила после полуночи отключать подсветку значимых общественных объектов, таких как Бранденбургские ворота и здание берлинского Сената, сообщило агентство dpa.
"В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она.
"В нашей ситуации стоит рассмотреть все возможности для экономии энергии", — заявила она.
Гиффай добавила, что принятие таких мер вовсе не говорит о том, что Берлин должен погрузиться во тьму. Необходимо найти баланс между "требованиями безопасности" и "безболезненными" способами экономии энергии, отметила бургомистр.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.
Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от ее топлива. Из-за подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в ФРГ во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы немецкой экономики — мощнейшей в Евросоюзе.