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Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля - РИА Новости, 13.07.2022
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Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля
Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля - РИА Новости, 13.07.2022
Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля
Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T08:57
2022-07-13T11:56
экономика
цены на нефть
германия
россия
берлин (город)
министерство финансов рф (минфин россии)
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя министра финансов Йорга Кукиса.В статье отмечается, что на Россию приходилось 40 процентов немецкого импорта угля и нефти.По словам Кукиса, Германия в ускоренном темпе строит терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы восполнить пробелы, которые возникнут после отказа от российского топлива. Кроме того, подчеркнул замминистра, Берлин сосредоточился на переходе к альтернативным источникам энергии.Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.
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экономика, цены на нефть, германия, россия, берлин (город), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии
08:57 13.07.2022 (обновлено: 11:56 13.07.2022)
 
Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Reuters пишет, что ФРГ с 1 августа откажется от угля из России, а с 31 декабря — от нефти

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСортированный уголь на складе обогатительной фабрики
Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сортированный уголь на складе обогатительной фабрики. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя министра финансов Йорга Кукиса.

"Любому, кто знаком с историей трубопровода "Дружба", который был инструментом советской империи в Восточной Европе, также известно, что избавление от этой зависимости — дело нетривиальное, но это то, чего мы добьемся через несколько месяцев", — заявил Кукис на конференции в Сиднее.

В статье отмечается, что на Россию приходилось 40 процентов немецкого импорта угля и нефти.
По словам Кукиса, Германия в ускоренном темпе строит терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы восполнить пробелы, которые возникнут после отказа от российского топлива. Кроме того, подчеркнул замминистра, Берлин сосредоточился на переходе к альтернативным источникам энергии.
Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.
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ЭкономикаЦены на нефтьГерманияРоссияБерлин (город)Министерство финансов РФ (Минфин России)Санкции в отношении России
 
 
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