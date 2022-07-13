https://ria.ru/20220713/germaniya-1802107747.html

Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля - РИА Новости, 13.07.2022

Reuters узнало сроки отказа Германии от российских нефти и угля

Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T08:57

2022-07-13T08:57

2022-07-13T11:56

экономика

цены на нефть

германия

россия

берлин (город)

министерство финансов рф (минфин россии)

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/103490/13/1034901361_0:78:3072:1806_1920x0_80_0_0_dea760dc7f346ac9d92275379543434e.jpg

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Германия с августа полностью прекратит закупки российского угля, а с 31 декабря откажется и от нефти, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на заместителя министра финансов Йорга Кукиса.В статье отмечается, что на Россию приходилось 40 процентов немецкого импорта угля и нефти.По словам Кукиса, Германия в ускоренном темпе строит терминалы для импорта сжиженного природного газа, чтобы восполнить пробелы, которые возникнут после отказа от российского топлива. Кроме того, подчеркнул замминистра, Берлин сосредоточился на переходе к альтернативным источникам энергии.Из-за санкций против России и курса на отказ от ее топлива Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы мощнейшей в Евросоюзе экономики.

https://ria.ru/20220711/toplivo-1801813702.html

германия

россия

берлин (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Мадина Моргоева

Мадина Моргоева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

экономика, цены на нефть, германия, россия, берлин (город), министерство финансов рф (минфин россии), санкции в отношении россии