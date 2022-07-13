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"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая" - РИА Новости, 13.07.2022
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"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая"
"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая" - РИА Новости, 13.07.2022
"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая"
"Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся в ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая",... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:15
2022-07-13T18:12
в мире
россия
газпром
северный поток
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siemens
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся в ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в Telegram-канале.Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил о решении Канады вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому".В Siemens не прокомментировали РИА Новости сообщения об отправке компании турбины для "Северного потока"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.С 11 июля "Северный поток" закрыт на ежегодное техническое обслуживание. Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
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в мире, россия, газпром, северный поток, европа, канада, экономика, siemens, германия
17:15 13.07.2022 (обновлено: 18:12 13.07.2022)
 
"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая"

"Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти турбину из Канады

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся в ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в Telegram-канале.
"В этих обстоятельствах не представляется возможным сделать объективный вывод о дальнейшем развитии ситуации с обеспечением безопасной работы КС "Портовая", которая является критически важным объектом для газопровода "Северный поток", — говорится в заявлении.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил о решении Канады вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому".
В Siemens не прокомментировали РИА Новости сообщения об отправке компании турбины для "Северного потока".
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"Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.
С 11 июля "Северный поток" закрыт на ежегодное техническое обслуживание.
Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться.
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