https://ria.ru/20220713/gazprom-1802251333.html

"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая"

"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая" - РИА Новости, 13.07.2022

"Газпром" не может сделать вывод о безопасности работы КС "Портовая"

"Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся в ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая",... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:15

2022-07-13T17:15

2022-07-13T18:12

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. "Газпром" не обладает документом, позволяющим Siemens вывезти из Канады находящийся в ремонте газотурбинный двигатель для компрессорной станции "Портовая", сообщила компания в Telegram-канале.Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщил о решении Канады вернуть после ремонта турбину для газопровода "Северный поток". По информации собеседника агентства, агрегат отправят в Германию, которая затем передаст его "Газпрому".В Siemens не прокомментировали РИА Новости сообщения об отправке компании турбины для "Северного потока"."Газпром" в середине июня сообщил, что может поставлять в "Северный поток" только 67 миллионов кубометров газа в сутки при плановом объеме 167 миллионов кубометров. Компания объяснила это выработкой межремонтного ресурса газоперекачивающих агрегатов (ГПА), задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении России не может вернуть ГПА из ремонта с канадского завода, а также выявленными техническими неисправностями двигателей.С 11 июля "Северный поток" закрыт на ежегодное техническое обслуживание. Это может усугубить нехватку газа в Европе. Некоторые страны — среди них Германия и Австрия — высказывали опасения, что поставки после окончания работ могут снизиться или прекратиться.

https://ria.ru/20220712/shok-1802028520.html

https://ria.ru/20220711/ssha-1801729633.html

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в мире, россия, газпром, северный поток, европа, канада, экономика, siemens, германия