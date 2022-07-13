https://ria.ru/20220713/gaz-1802250948.html
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ - РИА Новости, 13.07.2022
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ
Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:14
2022-07-13T17:14
2022-07-13T17:14
польша
pgnig
экономика
газпром
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3dbf4527f930886380d0b9a81774b23c.jpg
ВАРШАВА, 13 июля – РИА Новости. Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG."У PGNiG 7 таких установок. Недавно мы сообщали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этим инвестициям возможности хранения газа в Польше увеличатся еще на 800 миллионов кубических метров", - добавили в PGNiG.Компания "Газпром" 27 апреля приостановила экспорт газа в адрес PGNiG, а также болгарского "Булгаргаза", из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785980743_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f3cf27acde5866d0e9f8052967877cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, pgnig, экономика, газпром
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ
Польский нефтегазовый концерн PGNiG: подземные хранилища заполнены на 98 процентов