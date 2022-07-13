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Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ - РИА Новости, 13.07.2022
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Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ - РИА Новости, 13.07.2022
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ
Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG. РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T17:14
2022-07-13T17:14
польша
pgnig
экономика
газпром
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ВАРШАВА, 13 июля – РИА Новости. Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG."У PGNiG 7 таких установок. Недавно мы сообщали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этим инвестициям возможности хранения газа в Польше увеличатся еще на 800 миллионов кубических метров", - добавили в PGNiG.Компания "Газпром" 27 апреля приостановила экспорт газа в адрес PGNiG, а также болгарского "Булгаргаза", из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
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польша, pgnig, экономика, газпром
17:14 13.07.2022
 
Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ

Польский нефтегазовый концерн PGNiG: подземные хранилища заполнены на 98 процентов

© AP Photo / Czarek SokolowskiГазовая станция недалеко от Варшавы
Газовая станция недалеко от Варшавы - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Газовая станция недалеко от Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 13 июля – РИА Новости. Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG.
"98% - это текущий уровень заполненности газохранилищ в Польше", - указано в размещенном в Twitter сообщении компании.
PGNiG 7 таких установок. Недавно мы сообщали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этим инвестициям возможности хранения газа в Польше увеличатся еще на 800 миллионов кубических метров", - добавили в PGNiG.
Компания "Газпром" 27 апреля приостановила экспорт газа в адрес PGNiG, а также болгарского "Булгаргаза", из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.
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ПольшаPGNiGЭкономикаГазпром
 
 
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