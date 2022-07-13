https://ria.ru/20220713/gaz-1802250948.html

Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ

Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ - РИА Новости, 13.07.2022

Польский нефтегазовый концерн рассказал о заполненности газохранилищ

Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG. РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T17:14

2022-07-13T17:14

2022-07-13T17:14

польша

pgnig

экономика

газпром

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ВАРШАВА, 13 июля – РИА Новости. Польские подземные хранилища газа (ПХГ) заполнены на 98%, сообщает польский нефтегазовый концерн PGNiG."У PGNiG 7 таких установок. Недавно мы сообщали о расширении хранилища в Вежховицах. Благодаря этим инвестициям возможности хранения газа в Польше увеличатся еще на 800 миллионов кубических метров", - добавили в PGNiG.Компания "Газпром" 27 апреля приостановила экспорт газа в адрес PGNiG, а также болгарского "Булгаргаза", из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

https://ria.ru/20220628/gaz-1798629631.html

польша

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2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

польша, pgnig, экономика, газпром