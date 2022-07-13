https://ria.ru/20220713/gaz-1802223611.html

В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа

В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа - РИА Новости, 13.07.2022

В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа

Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что граждане ФРГ будут самостоятельно снижать потребления газа, поддерживая определенный уровень отопления, заявил... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:48

2022-07-13T15:48

2022-07-13T15:50

в мире

германия

роберт хабек

природный газ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/12/1754987202_0:219:2866:1831_1920x0_80_0_0_9f1ff4ed3bbaaa91a0899ee666f24d82.jpg

БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что граждане ФРГ будут самостоятельно снижать потребления газа, поддерживая определенный уровень отопления, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин.Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что домашние хозяйства, которые согласно законодательству имеют приоритет перед бизнесом в вопросе снабжения газом в случае его острой нехватки, также должны экономить топливо. Высказывание министра вызвало дискуссию в немецких СМИ."Речь не идет об отключении и порядке отключения (объектов от отопления), а о приоритизации в отношении вопроса стандартов безопасности. Министр имел в виду это, он имел в виду, что стоит изучить вопрос, есть ли необходимость поддерживать определенный уровень температуры", - заявил Зеверин на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как можно технически обеспечить "рационализацию" потребления со стороны домохозяйств.По его словам, такие меры будут учитывать несколько параметров, помимо уровня температуры, это временные сроки, возможности использовать или экономить газ, когда это необходимо. "Экономия газа - это задача всего общества. У государства есть возможность предпринимать определенные действия, но каждый гражданин должен сам придерживаться этого (экономии газа). Министр Хабек сказал это, как мне кажется, четко - самостоятельно экономить газ по возможности. Во-первых, потому что это будет дешевле, потому что высокие цены на газ влияют на кошелек, во-вторых, потому что каждый несет ответственность за то, чтобы резервы газа в стране сохранялись", - заявил представительств ведомств в ответ на вопрос, кто будет контролировать потребление частных домохозяйств.

https://ria.ru/20220704/kholod-1799982116.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, роберт хабек, природный газ