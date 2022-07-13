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В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа - РИА Новости, 13.07.2022
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В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа
В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа - РИА Новости, 13.07.2022
В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа
Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что граждане ФРГ будут самостоятельно снижать потребления газа, поддерживая определенный уровень отопления, заявил... РИА Новости, 13.07.2022
2022-07-13T15:48
2022-07-13T15:50
в мире
германия
роберт хабек
природный газ
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что граждане ФРГ будут самостоятельно снижать потребления газа, поддерживая определенный уровень отопления, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин.Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что домашние хозяйства, которые согласно законодательству имеют приоритет перед бизнесом в вопросе снабжения газом в случае его острой нехватки, также должны экономить топливо. Высказывание министра вызвало дискуссию в немецких СМИ."Речь не идет об отключении и порядке отключения (объектов от отопления), а о приоритизации в отношении вопроса стандартов безопасности. Министр имел в виду это, он имел в виду, что стоит изучить вопрос, есть ли необходимость поддерживать определенный уровень температуры", - заявил Зеверин на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как можно технически обеспечить "рационализацию" потребления со стороны домохозяйств.По его словам, такие меры будут учитывать несколько параметров, помимо уровня температуры, это временные сроки, возможности использовать или экономить газ, когда это необходимо. "Экономия газа - это задача всего общества. У государства есть возможность предпринимать определенные действия, но каждый гражданин должен сам придерживаться этого (экономии газа). Министр Хабек сказал это, как мне кажется, четко - самостоятельно экономить газ по возможности. Во-первых, потому что это будет дешевле, потому что высокие цены на газ влияют на кошелек, во-вторых, потому что каждый несет ответственность за то, чтобы резервы газа в стране сохранялись", - заявил представительств ведомств в ответ на вопрос, кто будет контролировать потребление частных домохозяйств.
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в мире, германия, роберт хабек, природный газ
15:48 13.07.2022 (обновлено: 15:50 13.07.2022)
 
В Германии рассчитывают на самостоятельность граждан в экономии газа

Минэкономики ФРГ заявило, что надеется на сознательность граждан в вопросе экономии газа

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 13.07.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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БЕРЛИН, 13 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ рассчитывает, что граждане ФРГ будут самостоятельно снижать потребления газа, поддерживая определенный уровень отопления, заявил представитель ведомства Роберт Зеверин.
Накануне министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что домашние хозяйства, которые согласно законодательству имеют приоритет перед бизнесом в вопросе снабжения газом в случае его острой нехватки, также должны экономить топливо. Высказывание министра вызвало дискуссию в немецких СМИ.
"Речь не идет об отключении и порядке отключения (объектов от отопления), а о приоритизации в отношении вопроса стандартов безопасности. Министр имел в виду это, он имел в виду, что стоит изучить вопрос, есть ли необходимость поддерживать определенный уровень температуры", - заявил Зеверин на брифинге в среду, отвечая на вопрос, как можно технически обеспечить "рационализацию" потребления со стороны домохозяйств.
По его словам, такие меры будут учитывать несколько параметров, помимо уровня температуры, это временные сроки, возможности использовать или экономить газ, когда это необходимо. "Экономия газа - это задача всего общества. У государства есть возможность предпринимать определенные действия, но каждый гражданин должен сам придерживаться этого (экономии газа). Министр Хабек сказал это, как мне кажется, четко - самостоятельно экономить газ по возможности. Во-первых, потому что это будет дешевле, потому что высокие цены на газ влияют на кошелек, во-вторых, потому что каждый несет ответственность за то, чтобы резервы газа в стране сохранялись", - заявил представительств ведомств в ответ на вопрос, кто будет контролировать потребление частных домохозяйств.
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 04.07.2022
4 июля, 01:28
СМИ: половина немцев боятся замерзнуть предстоящей зимой
 
В миреГерманияРоберт ХабекПриродный газ
 
 
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