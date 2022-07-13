https://ria.ru/20220713/gaz-1802223254.html

Венгрия ведет переговоры о покупке дополнительных объемов природного газа

Венгрия ведет переговоры о покупке дополнительных объемов природного газа - РИА Новости, 13.07.2022

Венгрия ведет переговоры о покупке дополнительных объемов природного газа

Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, заявил журналистам венгерский министр иностранных... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T15:47

2022-07-13T15:47

2022-07-13T15:50

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БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил журналистам, что премьер в среду проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.Сийярто отмечал в среду, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит санкционный пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка"После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20211206/gaz-1762452087.html

https://ria.ru/20220705/gaz-1800236110.html

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в мире, венгрия, россия, европа, виктор орбан, сергей рябков, владимир путин, экономика, газпром, газпромбанк, санкции в отношении россии