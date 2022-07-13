15:47 13.07.2022 (обновлено: 15:50 13.07.2022)
Венгрия ведет переговоры о покупке дополнительных объемов природного газа
Министр Сийярто: Венгрия хочет закупить дополнительные 700 миллионов кубометров газа
© AP Photo / Bela SzandelszkyГазоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии
© AP Photo / Bela Szandelszky
Газоприемная станция FGSZ Ltd в Венгрии. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 13 июл - РИА Новости. Венгрия начала переговоры о закупке 700 миллионов кубометров газа сверх существующих долгосрочных контрактов, заявил журналистам венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Постоянно идут переговоры о заполнении венгерских газохранилищ. Сейчас они заполнены на 44%... Мы начали коммерческие переговоры о покупке новых объемов природного газа сверх уже существующих долгосрочных контрактов. Мы видим, что возможна покупка еще 700 миллионов кубометров газа до начала отопительного сезона, 700 миллионов кубометров - это физический максимум, который мы можем заполнить сверх долгосрочных контрактов", - сказал Сийярто. Выступление транслировалось в его аккаунте в соцсетях.
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Ранее пресс-секретарь премьера Венгрии Виктора Орбана Берталан Хаваши сообщил журналистам, что премьер в среду проводит совещание с кабинетом министров, на котором обсуждаются вопросы роста цен на энергоносители и проблемы с энергоснабжением в Европе.
Сийярто отмечал в среду, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из РФ и не поддержит санкционный пакет, если в нем будут санкции против "Газпрома" или "Газпромбанка"
После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал планы Запада ввести потолок цены на нефть из РФ очередным элементом психологической войны. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.