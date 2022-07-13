https://ria.ru/20220713/gaz-1802164297.html

Министр экономики Японии попросил США и Австралию нарастить поставки СПГ

Министр экономики Японии попросил США и Австралию нарастить поставки СПГ - РИА Новости, 13.07.2022

Министр экономики Японии попросил США и Австралию нарастить поставки СПГ

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда заявил в среду, что обратился к США и Австралии с просьбой увеличить производство и поставки... РИА Новости, 13.07.2022

2022-07-13T12:37

2022-07-13T12:37

2022-07-13T12:37

экономика

япония

сша

австралия

спг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1c/1765893390_0:5:3626:2045_1920x0_80_0_0_fe3fa2f4a367b2a7961f168cdcecc1e6.jpg

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Министр экономики, промышленности и торговли Японии Коити Хагиуда заявил в среду, что обратился к США и Австралии с просьбой увеличить производство и поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Японию."Я снова попросил США и Австралию, которые разделяют ценности Японии, увеличить производство и обеспечить стабильные поставки СПГ", - заявил министр, слова которого приводит агентство Рейтер.Хагиуда отметил, что США и Австралия с пониманием отнеслись к его запросу.Как сообщает агентство, соответствующий запрос Хагиуда сделал в ходе встречи министров энергетики стран QUAD, которая прошла в среду на полях энергетического форума в Сиднее.Днем ранее Хагиуда сказал журналистам, что планирует обратиться с соответствующей просьбой к США и Австралии во время встречи в Сиднее. По его словам, мировой рынок СПГ испытывает негативное влияние из-за конфликта на Украине.Международный энергетический форум, организованный правительством Австралии и Международным энергетическим агентством (IEA), проходит в Сиднее 12-13 июля. В форуме принимают участие министры энергетики США, Японии, Индии, Индонезии и Самоа, а также инвесторы и руководители крупных компаний индустрии. Главная тема форума - инновации в сфере зеленых технологий.Президент РФ Владимир Путин 30 июня подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Он предписал сменить оператора проекта "Сахалин-2" на новое, российское, юрлицо, и сохранение иностранцами доли в нем теперь под вопросом. В прежнем операторе - компании Sakhalin Energy - "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell - 27,5% минус одна акция, Mitsui - 12,5%, Mitsubishi - 10%.Shell в конце февраля объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2". Потери в связи с уходом из России британско-нидерландская компания оценивала в 4 миллиарда долларов. Японская сторона подчеркивала намерение остаться в проекте, так как участие в нем позволяет обеспечивать стабильные поставки энергоресурсов. После указа Путина власти Японии запросили у Москвы дополнительную информацию.Оператором проекта "Сахалин-1" является "дочка" американской ExxonMobil. В марте она заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле объявила о введении режима форс-мажора. В результате добыча нефти на "Сахалине-1" сократилась в 22 раза, из-за простоя снижается коэффициент нефтеотдачи, бюджет Сахалинской области недополучит в 2023 году до 38 миллиардов рублей, сообщил вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Доля Exxon Neftegas Ltd в проекте 30%, еще 20% у "Роснефти", 30% у японской Sodeco и 20% у индийской ONGC.

https://ria.ru/20220322/spg-1779374411.html

https://ria.ru/20220703/gaz-1799851563.html

https://ria.ru/20220331/ssha-1781118682.html

япония

сша

австралия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, япония, сша, австралия, спг