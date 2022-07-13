17:40 13.07.2022 (обновлено: 17:57 13.07.2022)
Пермский фестиваль по метанию коровьих лепешек готов принять всех
Организаторы пермского фестиваля "Веселый коровяк" рассказали, что рады всем участникам
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКоровы на территории животноводческого хозяйства
Коровы на территории животноводческого хозяйства. Архивное фото
ПЕРМЬ, 13 июл - РИА Новости. Организаторы фестиваля по метанию сухих коровьих лепёшек "Веселый коровяк" в Пермском крае готовы к расширению состава участников, в том числе из других стран, сообщила РИА Новости представитель Крыловского дома культуры Ирина Чугаева.
"Мы рады всем (в том числе представителям других регионов и стран), никогда не ограничивали число участников, у нас большое село. Мероприятие всегда проходит во вторую субботу июля. В этом году были участники не только из Пермского края, но и из Москвы, Орла, Челябинска, Ханты-Мансийска, Оренбурга. Многие участники просто видят информацию в интернете и приезжают", — рассказала Чугаева.
Она пояснила, что идею фестиваля подсказал её знакомый, житель села Крылово Владимир Зверев. Он поделился информацией о детской забаве, в которую играл ребенком.
Фестиваль по метанию сухих коровьих лепёшек "Весёлый коровяк" проводится в пермском селе Крылово (Осинский район) с 2009 года. Из-за пандемии коронавируса мероприятие отменяли в 2020-м и 2021 году. Победителями соревнований объявляется тот, чья брошенная лепёшка улетит дальше. Фестиваль является частью программы, приуроченной к празднованию Дня села Крылово. Его организует Крыловский дом культуры.
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